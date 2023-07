Nuoto, Mondiali: Paltrinieri rinuncia ai 1500 sl e torna in Italia

MONDIALI NUOTO

Il campione azzurro, reduce dall'ultimo posto negli 800, vuole anticipare il pieno recupero in vista della prossima stagione

© Getty Images Dopo una gara all'insegna della sofferenza e l'ultimo posto negli 800 sl, Gregorio Paltrinieri ha deciso di rinunciare, in accordo con l'allenatore Fabrizio Antonelli e con lo staff della Nazionale azzurra, alla gara dei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Fukuoka in Giappone. Il campione di Carpi torna dunque a casa con un oro nella staffetta mista 4x1,5 km e un argento nella 5 km in acque libere. L'obiettivo di Paltrinieri è quello di anticipare il completo recupero in vista della prossima stagione e delle Olimpiadi.

PALLANUOTO: SETTEBELLO VINCENTE CONTRO MONTENEGRO

L'Italia della pallanuoto ha battuto Montenegro 10-6 e sabato si giocheà la finale per il quinto posto al Mondiale. Dopo un inizio contratto gli azzurri si sono sciolti, superando i montenegrini che erano stati in vantaggio 2-1. Tripletta di Damonte. Si è vista la reazione immediata dopo la sconfitta contro la Serbia ai quarti. "Abbiamo passato due giorni altalenanti. Da una parte la delusione per la sconfitta ai rigori dall'altra la voglia di rivalsa. Oggi i ragazzi l'hanno dimostrata - ha sottolineato il ct Sandro Campagna - Se non sbagliavamo tanto all'inizio in attacco potevamo chiudere il tabellino con un divario più pesante. La difesa è stata eccezionale. Ora bisogna reagire e non farsi sopraffare dallo scoramento".