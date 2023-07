Nuoto, Mondiali 2023: Nicolò Martinenghi è argento nei 100 rana!

MONDIALI NUOTO

Il cinese Haiyang Qin domina la gara col tempo di 57"69, rifilando un secondo a tutti. Un terzetto d'atleti alle sue spalle: l'azzurro chiude con lo stesso tempo di Kamminga e Fink

L'Italia festeggia la seconda medaglia dal nuoto in vasca, nei Mondiali di Fukuoka. La firma è di Nicolò Martinenghi, che sale nuovamente sul podio dei 100 rana dopo una gara ad altissima tensione. L'azzurro è medaglia d'argento, chiudendo col tempo di 58"72 e condividendo il secondo gradino del podio con Arno Kamminga e Nic Fink. Davanti a questo terzetto il nuovo dominatore dei 100 rana, il cinese Haiyang Qin: tempo di 57"69, che vale l'oro.

Il nuotatore asiatico scappa via e diventa subito irraggiungibile per i rivali, chiudendo in relativa scioltezza col tempo-monstre di 57"69. Qin, che aveva già rifilato un secondo ai rivali nelle semifinali, si ripete nella finalissima che gli vale la medaglia d'oro, e precede un terzetto. Alle sue spalle infatti si piazza Nicolò Martinenghi, che era terzo dopo 50m e risale di una posizione con un gran finale, ma non solo: l'azzurro chiude col tempo di 58"72, stesso crono al centesimo e al millesimo dell'olandese Arno Kamminga e dello statunitense Nic Fink. Un terzetto d'argento alle spalle di Haiyang Qin, con l'Italia che sale così a due medaglie (d'argento) nel medagliere.