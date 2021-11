Nuoto, Federica Pellegrini iscritta a sorpresa agli Assoluti di Riccione

NUOTO

La Divina aveva dichiarato di voler chiudere la carriera all’International Swimming League

Clamorosa sorpresa nella lista dei campionati italiani di nuoto in vasca corta in programma a Riccione dal 30 novembre al 1 dicembre. Tra i 448 atleti iscritti figura infatti anche Federica Pellegrini. Una presenza decisamente inaspettata visti gli ultimi annunci della campionessa azzurra in relazione alla fine della sua straordinaria carriera. La Divina aveva dichiarato che la sua ultima competizione sarebbe stata l'International Swimming League, ma ai prossimi Assoluti di Riccione risulta iscritta ai 50, 100 e 200 stile libero. Getty Images

Colpo di coda, ripensamento o semplicemente solo un saluto speciale ai propri tifosi? Al momento Federica non si è ancora espressa con chiarezza sulla questione, ma il suo nome tra gli atleti che prenderanno parte agli Assoluti lascia aperta ogni ipotesi. Soprattutto perché, una volta in vasca, la Divina non si tira mai indietro e vuole sempre stupire. Fosse anche per l'ultima volta.