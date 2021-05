Nuoto, Europei: Quadarella è oro nei 1500 stile libero, bronzo per la Caramignoli

NUOTO

La 22enne di Roma bissa il successo di Glasgow del 2018 dominando la finale. Seconda la russa Kirpichnikova, terzo posto per la 29enne di Rieti

Simona Quadarella conquista l'oro nei 1500 stile libero negli Europei di Budapest, il quinto consecutivo in carriera nella manifestazione. Finale senza storia per la 22enne di Roma, che sin dalle prime bracciate scappa via e vince con il tempo di 15'53"59 battendo la russa Anastasia Kirpichnikova, seconda in 16'01"06. La festa dell’Italia si completa grazie al bronzo di Martina Rita Caramignoli, che chiude al terzo posto. Europei, Quadarella d'oro nei 1500 sl Getty Images

Simona Quadarella si conferma inarrestabile e si laurea nuovamente campionessa d'Europa nei 1500 stile libero, bissando il successo di Glasgow nel 2018 e conquistando il quinto oro consecutivo nella rassegna continentale. Finale senza storia quella della Duna Arena di Budapest: la 22enne di Roma, regina del mezzofondo europeo, impone sin da subito il suo ritmo e, di fatto, percorre in solitaria le 30 vasche che la portano a conquistare l'ennesimo primo posto. Niente da fare per le avversarie: il distacco dal secondo, conquistato da Anastasia Kirpichnikova, supera addirittura i 7 secondi (16'01"06 il tempo della russa), con la Quadarella che scende sotto il muro dei 15 minuti e 54 secondi e chiude in 15'53"59. L'Italia, però, non si accontenta e dopo la 22enne di Roma piazza sul gradino più basso del podio Martina Rita Caramignoli: la 29enne di Rieti resta in corsa per il secondo posto soltanto nella prima parte di gara, poi lascia scappare via la Kirpichnikova, resiste all'assalto dell'ungherese Ajna Kesely e si aggiudica la medaglia di bronzo a sette anni dall'ultimo conquistato a Berlino nel 2014.

QUADARELLA: "CONTENTA, MI VIENE QUASI DA PIANGERE"

"L'obiettivo era portare a casa un altro oro e questo mi rende veramente contenta. Ancora una volta mi sono confermata campionessa europea e questo è davvero bellissimo. Mi viene quasi da piangere a pensarci". Lo ha detto Simona Quadarella ai microfoni di Rai Sport dopo l'oro conquistato nei 1500 stile libero agli Europei di Budapest. "Speravo di fare un po' meno come tempo, però va bene così - ha aggiunto -. È un periodo di allenamenti intensi".

CARAMIGNOLI: "HO DATO TUTTO"

"Desideravo tanto questa medaglia, non volevo tornare a casa a mani vuote. Il tempo non mi soddisfa molto, ma in acqua ho dato davvero tutto, ero morta alla fine". Lo ha detto Martina Rita Caramignoli, bronzo nei 1500 stile libero agli Europei di nuoto di Budapest. "Sono felice così, martedì faccio 30 anni e mi sono fatta un bel regalo di compleanno", ha aggiunto ai microfoni di Rai Sport.