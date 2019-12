Nuoto Europei vasca corta: Italia, doppietta Pilato-Carraro nei 50 rana donne e quattro bronzi

NUOTO EUROPEI

Splendida doppietta azzurra nei 50 rana femminili agli Europei di nuoto in vasca corta in corso a Glasgow. La quattordicenne Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia d'oro con il tempo di 29"32 davanti alla connazionale Martina Carraro (29"60). Il bottino dell'Italia si è arricchito anche di quattro bronzi: quelli di Ilaria Cusinato nei 400 misti con il tempo di 4'29"13, Gabriele Detti nei 400 stile libero in 3'38"06, Fabio Scozzoli nei 50 rana in 25"84 e della staffetta azzurra nella 4x50 sl uomini in 1'24"50.

"Non so cosa dire, sono supercontenta. Volevo fare bene", ha detto Benedetta Pilato ai microfoni di RaiSport dopo la bella vittoria. "Pensavo di dover confermare qualcosa e di dover dimostrare qualcosa a qualcuno - ha aggiunto la baby azzurra, visibilmente commossa, spiegando di esser scesa in vasca più agitata rispetto al Mondiale di quest'estate - Adesso la vivrò con molta più tranquillità".



Oro e argento per l'Italia nei 50 rana femminili. La 14enne Benedetta Pilato ha vinto col tempo di 29"32, nuovo record italiano, precedendo la connazionale Martina Carraro (29"60) e l'irlandese Mona

McSharry (29"87).



Fabio Scozzoli ha vinto la medaglia di bronzo nei 50 rana. L'azzurro ha nuotato in 25"84, terzo ex aequo con Amo Kamminga. L'oro è andato al russo Vladimir Morozov. Sesta piazza per l'altro italiano in finale, Nicolò Martinenghi.



Medaglia di bronzo per Gabriele Detti nei 400 stile libero con il tempo di 3'38"06. Oro al lituano Danas Rapsys (3'33"20), argento al britannico Thomas Dean (3'37"95), che ha scavalcato l'azzurro proprio negli ultimi metri. Ai piedi del podio l'altro azzurro in gara, Matteo Ciampi, quarto in 3'38"96.



Ilaria Cusinato ha vinto il bronzo (4'29"13) nei 400 misti dominati da Katinka Hosszu, oro in 4'25"10. Argento a un'altra ungherese, Zsuzsanna Jakabos, che ha rimontato l'azzurra proprio nell'ultima vasca chiudendo seconda in 4'28"76.

Medaglia di bronzo per l'Italia nella staffetta 4x50 maschile. Il quartetto azzurro, composto da Federico Bocchia, Marco Orsi, Giovanni Izzo e Alessandro Miressi si è piazzato terzo con il tempo di 1'24"50. L'oro è andato alla Russia, l'argento alla Polonia.

Lorenzo Mora si è piazzato al settimo posto nella finale dei 200 dorso con il tempo di 1'51"69. L'oro e' andato al polacco Radoslaw Kawecki (1'49"26), l'argento al tedesco Christian Diener e il bronzo al britannico Luke Greenbank. Margherita Panziera e Silvia Scalia si qualificano per la finale dei 100 dorso. Entrambe presenti nella seconda semifinale, Panziera ha chiuso seconda in 56"57, realizzando il nuovo primato italiano nella specialià', mentre Scalia si è piazzata quarta (57"51). Piero Codia e Matteo Rivolta staccano il pass per la finale dei 100 delfino. Codia ha nuotato in 50"31, il connazionale in 50"20. I due azzurri entrano in finale con il sesto e settimo tempo complessivo. Gli 800 stile libero che aprono altri scenari decisamente interessanti. Simona Quadarella e Martina Caramignoli volano in finale, in programma domani, con il primo e il terzo tempo. La regina del mezzofondo iridato ed europeo nuota in 8'13"02, lei che agli Europei in Scozia quindici mesi fa fu d'oro nei 400, 800 e 1500 stile; la 28enne di Rieti - tesserata per Fiamme Oro e Aurelia Nuoto - stampa il primato personale in 8'14"52,