Nuoto, Europei di fondo: Italia d'oro nella prova a squadre, tris di Paltrinieri

NUOTO

Argento alla Germania, il bronzo invece va all'Ungheria

L'Italia ha vinto la medaglia d'oro agli Europei di Budapest nella prova a squadre del nuoto di fondo, al lago Lupa. Tre su tre per Gregorio Paltrinieri che trascina al trionfo la squadra italiana vice campione del mondo composta da Rachele Bruni, Giulia Gabbrielleschi e Domenico Acerenza. Il carpigiano, atteso da 800 e 1500 in piscina, dà seguito ai successi nelle 5 e 10 chilometri ottenuti davanti a tutti i più forti specialisti delle discipline. Gli azzurri hanno chiuso con il tempo di 54:09.0. Argento alla Germania, seconda in 54:18.0, bronzo all'Ungheria (54:18.5). Getty Images

Il più veloce di tutti e' stato chiaramente Paltrinieri che ha concluso la sua terza frazione in 12'53"00; aveva aperto Bruni in 13'48"7, seguita da Gabbrielleschi in 14'17"1; chiusura di Acerenza in 13'10"0. Dietro l'azzurro spicca la prestazione del tedesco Florian Wellbrock comunque in 12'58"6, deteminante per il secondo posto. Il campione mondiale della distanza olimpica e dei 1500 a Gwangju, comunque schiacciato da Paltrinieri in questa prima settimana, purtroppo non parteciperà alle gare in piscina. Sarebbe stato un bel duello, a questo punto rimandato probabilmente ai Giochi Olimpici di Tokyo.

"In questi giorni sì sta parlando tanto dell'apertura delle piscine all'aperto. E' un tema che sta particolarmente a cuore a noi atleti perche' riteniamo che si debbano riaprire subito, ovviamente in piena sicurezza. Ormai si è chiusi da 15 mesi ed e' una forzatura. Tutti noi campioni siamo partiti da realtà piccolissime per poi arrivare a questi livelli. Penso che se mi fosse stata tolta la piscina da bambino sarei impazzito. Io attribuisco anche un importante valore sociale a quello che faccio e sono due stagioni ormai che i bambini vengono privati di qualcosa di importante. Saper nuotare puo' valere la vita. Dedico a loro questa medaglia", ha commentato Paltrinieri. "E' stata una gara incredibile. . Prima della gara abbiamo ricordato tra noi quello che è successo ai mondiali di Gwangju, quando siamo stati beffati dalla Germania. Ci tenevamo a vincere e ci siamo riusciti. La mia prima settimana è stata eccezionale. Lascio il lago Lupa con 3 ori e sensazioni importanti e significative anche per il futuro oltre le Olimpiadi di Tokyo", ha aggiunto.