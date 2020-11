Magnini annuncia il ritorno in piscina: "Voglio dimostrare di essere un vincente"

NUOTO

Nuoto, Magnini: "Come essere stato in galera. Tornare a nuotare? Vedremo" L'azzurro si era ritirato nel 2017 e nel 2018 e' stato squalificato a quattro anni per doping dalla giustizia sportiva per la frequentazione con il medico pesarese Guido Porcellini col quale, secondo l'accusa, aveva concordato l'acquisto di sostanze dopanti mascherate sotto la definizione di 'integratori plus'. Lo scorso febbraio, il Tas di Losanna lo ha completamente scagionato. A fine settembre, Magnini è diventato papa' di Mia, la bambina avuta con Giorgia Palmas.

Filippo Magnini diventa papà: è nata Mia Due volte iridato sui 100 sl, il campione azzurro punta a partecipare alla sua quinta Olimpiade. "Nessun avversario è troppo forte per essere sconfitto, nessun obiettivo e' troppo grande per essere raggiunto. Non importa il tempo che impiegherai, non importa quanto ti costerà. Nella mia carriera ho vinto tanto, ma le vittorie più grandi sono quelle senza podio. Quelle dove vincere è arrivare al traguardo, non arrivare primo. L'unico modo che hai per perdere è rifiutarti di combattere. Ho scelto di tornare in acqua. Da vincente. Perché dentro ho già vinto tutto".