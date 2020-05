Filippo Magnini presenta il suo libro: "Vi racconto la mia storia da sogno"

Oggi, 28 marzo, avrebbe dovuto dire sì al suo fidanzato, ma il matrimonio tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini è stato rinviato a causa del coronavirus e a svelarlo è stata l'ex velina, che su Instagram ha dedicato un lungo pensiero al campione del nuoto: "28-03-2020, la data del nostro matrimonio. Sarebbe dovuto essere oggi ed è una splendida giornata di sole, proprio come speravamo. In questo esatto momento credo che sarei stata in preda all’emozione, contando le ore che mi separavano dal diventare tua moglie Filippo Magnini ma sono comunque qui con te, ti guardo e mi sento tanto fortunata ad averti trovato.... Il matrimonio sarà tra qualche mese e sarà ancora più bello e soprattutto stiamo bene, noi e le nostre famiglie e io mi sento comunque già tua moglie. Ti amo Amore mio, questa data rimarrà comunque nei nostri cuori e quella nuova scelta sarà ancora più speciale". Sempre via Instagram è arrivata anche la risposta di Magnini: "Drin drin... suona la sveglia e tu, Giorgia Palmas: "Amore oggi è il 28 Marzo ci dovevamo sposare”. Io: “Lo so Amore mio, ma io ti avrei sposato oggi come ti sposerei ogni giorno della mia vita. Ci sposeremo presto quando il mondo potrà stringersi di nuovo in un lungo abbraccio. TI AMO”".