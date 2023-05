Federica Pellegrini, l'addio a Marin e l'amore per Magnini: "Sarebbe finita a botte se..."

© Getty Images

Lei, lui e l'altro. Lei è Federica Pellegrini, che nella sua biografia 'Oro' ha raccontato i retroscena dell'inizio della storia d'amore con Filippo Magnini (l'altro) ai Mondiali di nuoto di Shanghai del 2011, dopo aver lasciato il fidanzato Luca Marin (lui), compagno di squadra di Magnini. Marin non sapeva quello che stava accadendo ma comincia a sospettare. Federica prova a scappare in camera di Magnini ma per farlo deve passare davanti alla stanza di Marin: "Ma potevo mai sapere che lui stava appostato dietro lo spioncino per sorprendermi? - racconta la Divina - Raggiungo la stanza di Filippo, ma sul più bello sentiamo picchiare selvaggiamente contro la porta. Ci diceva: uscite o vi ammazzo. Io e Filippo non apriamo. Luca è fuori di sé, sarebbe finita a botte". L'ex campionessa di nuoto racconta poi che a risolvere la situazione sono stati i dirigenti della Nazionale, cui avevano telefonato lei e Magnini. Poi a Marin: "Posso scopare con chi voglio".