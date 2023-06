Nfl, morto Ryan Mallett: l'ex compagno di Brady annegato in Arkansas

nfl

L'ex quarterback, terza riserva dei Pats, è annegato al largo di Gulf Shore Drive a Destin

© Getty Images Il mondo della Nfl piange sconvolto la morte di Ryan Mallett, ex quarterback e in passato riserva del mitico Tom Brady. Mallett, che si era ritirato nel 2020 e da alcuni anni aveva iniziato la carriera da allenatore, è deceduto a 35 anni dopo essere annegato in Arkansas, nella contea di Okaloosa, al largo di Gulf Shore Drive a Destin. Dolore e incredulità anche per i New England Patriots, squadra con cui Mallett giocò fino al 2013, che ha ricordato così il classe 1988: "I New England Patriots sono profondamente rattristati nell'apprendere dell'improvvisa e inaspettata scomparsa del quarterback Ryan Mallett. I nostri pensieri sono per la famiglia Mallett, i suoi ex compagni di squadra e tutti coloro che piangono la sua perdita".

Secondo la polizia di Okaloosa, Mallett sarebbe rimasto bloccato su un banco di sabbia a causa della marea montante e, cercando di tornare sulla costa, è stato trascinato dalle correnti verso il largo perdendo progressivamente le forze. A nulla sarebbero valsi i soccorsi, con l'ex quarterback deceduto in ospedale.

Terza scelta dei Pats nel 2011 come riserva di Brady, Mallett è stato a Boston fino al 2013 per poi passare agli Houston Texans e ai Baltimora Ravens poi. In sette anni nella NFL ha giocato 21 partite vantando uno score di 190 passaggi completi su 345 tentativi per un totale di 1,835 yards e 9 touchdown, con 10 intercetti. Dopo il ritiro, Mallett aveva intrapreso la carriera da allenatore e al momento allenava al liceo White Hall in Arkansas.