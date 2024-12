NFL, i Kansas City Chiefs proseguono la striscia vincente nella Week 16 e avvicinano il primo posto aritmetico in AFC

Per la franchigia del Missouri la possibilità di saltare il primo turno dei play-off è ormai a un passo nonostante i Kansas City Chiefs abbiano faticato in attacco con Patrick Mahomes che percorre 260 yards e centra una meta. Al resto ci ha pensato la difesa che ha neutralizzato i tentativi dei texani. Alle loro spalle in AFC continua la corsa dei Buffalo Bills che si sono imposti di misura sui New England Patriots portandosi a casa il successo per 24-21.