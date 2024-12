NFL: i Kansas City Chiefs vincono nonostante l'infortunio di Mahomes, i Detroit Lions cadono contro i Buffalo Bills

Tempo di riflessione invece in casa Detroit Lions che si sono visti schiacciare dalle corse di Josh Allen che ha corso per due touchdown nel primo tempo, lanciando per altrettanti nel secondo e prendendosi ancora una volta il titolo di MVP. Una prestazione "monstre" che ha trascinato i Buffalo Bills al successo in trasferta per 48-42 nonostante i tentativi di rimonta portati avanti da Jared Goff, autore di 494 yards e 5 touchdown.