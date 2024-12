NFL, l'azzardo di Campbell favorisce i Detroit Lions che tengono il passo dei Kansas City Chiefs

Gli azzardi a volte pagano, soprattutto se ti chiami Dan Campbell e sei alla guida dei Detroit Lions. Il tecnico texano prova il tutto per tutto a pochi secondi dalla fine della sfida contro i Green Bay Packers e, al termine della Week 14 di NFL, si conferma al comando dell'NFC. La franchigia del Michigan fatica oltremodo contro Josh Jacobs e compagni, ma passano per 34-31 tenendo così il ritmo dei Kansas City Chiefs, sempre più in vetta nella NFC dopo il successo all'ultimo respiro contro i Los Angeles Chargers, piegati per 19-17.