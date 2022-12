Luxury Padel Open con Kuikma: trionfano Paganin e Junior Cally

Giorni caldi a Milano per il Padel internazionale con i migliori giocatori del mondo impegnati al Premier Padel P1. Anche GetFit di Milano Pinerolo ha reso omaggio a questo sport esplosivo ospitando il torneo vip am Kuikma-Decathlon organizzato da Luxury Padel Open di Davide Bettolini e Genny di Napoli.

Si sono sfidati a colpi di smash, vibora e bandeja, rigorosamente con racchette Kuikma, grandi campioni dello sport e dello spettacolo. Così abbiamo visto Beppe Baresi in coppia con Nicola Amoruso, Denis German con Cristiano Doni, Davide Paniate giocare con Genny Di Napoli, Simone Redaelli e Nicola Legrottaglie e molti altri.