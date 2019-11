Kickboxing K1, Valdinocci sbarca a Tokyo: combatterà domenica 24 novembre

kickboxing

Dopo anni di successi sul territorio nazionale ed europeo è arrivata la tanto attesa chiamata per il thai boxer pesarese: Jordan Valdinocci combatterà domenica 24 novembre 2019 a Tokyo nel famosissimo K1 GP JAPAN, il più importante torneo al mondo di kickboxing K1 (conosciuta anche come thai boxe): lì nacque questa disciplina e lì si sono affrontati i più grandi di tutti i tempi come Giorgio Petrosyan, Buakaw, Badr Hari e Mike Zambidis.

Un vero tempio degli sport da combattimento, conosciuto e seguito in tutto il mondo. L’incontro si terrà alla Yokohama Arena, un posto incredibile con una capienza di 18.000 spettatori e si disputerà sui 3 round da 3 minuti con eventuale extraround.



L'avversario, uno dei primi nel ranking mondiale nella categoria al limite dei 67.5 kg, è Philip Kimura, l’uomo del KO, con dei colpi di braccia pesantissimi e tanta esperienza a questi livelli nonostante la giovane età.

"È un sogno che si avvera - commenta Valdinocci - Quando ero piccolo guardavo in tv i campioni del K1 GP sfidarsi ed ora eccomi qua, tra i grandi di questo sport, incredibile rappresentare l'Italia e la mia città, è un grande orgoglio".

Il pesarese partirà dall’Italia il 18 novembre alla volta del Giappone, dove trascorrerà 5 giorni tra interviste e conferenze stampa, per poi salire sul ring nella giornata di domenica 24 novembre. Il talento pesarese, oltre che atleta, è anche ideatore e head coach della palestra di arti marziali e sport da combattimento "FIGHT HOUSE PESARO", una realtà che in poco più di un anno è già diventata il punto di riferimento per queste discipline, sia in città che sul territorio nazionale, tanto che già diversi atleti di fama internazionale sono venuti nella nostra città ad allenarsi.