In equilibrio tra carico e spalmo: la rivoluzione "smedging" di Adam Ondra

È il campione della porta, anzi della via accanto ma al tempo stesso un performer spesso inarrivabile (per i suoi avversari) lungo le pareti più impegnative: sia in natura che in palestra. Adam Ondra, uno degli atleti più formidabili e completi di ogni tempo e di ogni epoca dell’arrampicata sportiva, disciplina che fa storia a sé nella pratica - agonistica e non solo - degli sport outdoor (ma non solo!) e del mondo della montagna. Una branca verticale dell’alpinismo e che forse - ascoltando Adam questo dubbio si rafforza fino alle porte della certezza - dell’alpinismo non fa proprio parte.