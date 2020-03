Il coronavirus ferma lo sport: gli aggiornamenti LIVE

CORONAVIRUS E SPORT

TEMPO REALE

Lo sport italiano si è fermato fino al 3 aprile, tutto il mondo sta affrontando l'emergenza coronavirus e tanti sport devono rivoluzionare i calendari. Tra rinvii, sospensioni e ipotesi future sullo svolgimento di eventi e campionati, ecco l'evoluzione di ciò che accadrà fino agli appuntamenti di Euro 2020 e Tokyo 2020. Le notizie di giornata da tutto il mondo LIVE

21:20 CONMEBOL: SOSPESA LA COPA LIBERTADORES

A causa dell'emergenza coronavirus, la Conmebol ha deciso di rimandare a data da destinarsi le sfide di Copa Libertadores in programma dal 15 al 21 marzo.

21:10 UFFICIALE: RINVIATE LE GARE DI QUALIFICAZIONI MONDIALI IN SUDAMERICA

La Fifa ha deciso di rinviare a data da destinarsi le gare di qualificazione ai Mondiali 2022 in programma in Sudamerica a fine marzo.

19:45 JUVE, 121 IN AUTOISOLAMENTO

"A seguito della notizia di ieri, relativa alla positività al Coronavirus-COVID 19 del calciatore Daniele Rugani, si specifica che 121 persone, fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti di Juventus stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario, in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie in base alle disposizioni attualmente vigenti". È quanto si legge sul sito ufficiale della Juventus dopo l'annuncio della positività al coronavirus di Daniele Rugani.

19:00 USA, ANCHE LA NHL SI FERMA

“Alla luce della situazione in divenire sul fronte coronavirus e dopo aver consultato medici esperti oltre ad aver tenuto conference call con le autorità, la National Hockey League quest’oggi annuncia la pausa della regular season 2019-20 a partire dai match in programma questa sera“. Attraverso una nota ufficiale la NHL annuncia la sospensione della regular season 2019-20.

18:50 LA PREMIER NON SI FERMA E GARE A PORTE APERTE

Per l'immediato futuro la Premier League proseguirà senza cambiamenti, né rinvii nel calendario né partite a porte chiuse. E' quanto ha deciso oggi il governo britannico in accordo con il comitato medico-scientifico, non escludendo pero' che nelle prossime settimane potranno essere adottate misure precauzionali più restrittive. "Stiamo valutando la possibilità di vietare i principali eventi, anche sportivi - ha dichiarato Boris Johnson -. Alla luce dell'evidenza scientifica, possiamo dire che finora avrebbe avuto un impatto limitato nella trasmissione del virus. Ma la situazione potrebbe cambiare presto".

18:43 F1: ANNULLATO IL GP D'AUSTRALIA

Il Gp d'Australia, prima gara del mondiale di F1 e in programma domenica prossima a Melbourne,' stato annullato a causa dell'emergenza coronavirus. Lo spostamento è stato deciso dopo una lunga riunione fra i team principali e i rappresentanti di Fia, Fom e le autorità locali.

18:37 SPADAFORA A UE: "POSIZIONE UNICA CON UEFA E FIFA"

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, ha scritto al presidente di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione Europea per il settore sport, Tomislav Druzac, per chiedere un coordinamento degli Stati membri in modo da tenere una posizione unica con Uefa e Fifa in merito alle prossime competizioni sportive.

18:33 BASKET, I TRE AMERICANI DI CREMONA TORNANO NEGLI USA

I tre giocatori americani della Vanoli Cremona potranno tornare negli Stati Uniti per qualche giorno, finche' non riprendera' il campionato di Serie A di basket, sospeso per il Coronavirus. Cremona ha infatti concesso un permesso temporaneo a Travis Diener, Ethan Happ e Jordan Mathews che rientreranno in patria dopo l'annuncio di Donald Trump sul blocco dei voli dall'Europa.

18:25 BUNDESLIGA A PORTE CHIUSE E IN CHIARO IN TV

L''emittente tv tedesca Sky Deutschland annuncia la trasmissione in chiaro delle partite di Bundesliga del prossimo weekend, che si giocheranno a porte chiuse a causa dell'emergenza coronavirus. "La Bundesliga per tutti" il titolo del post su Twitter.

18:20 USA, SI FERMA ANCHE IL BASKET UNIVERSITARIO

Dopo la NBA si ferma anche la NCAA. Tutte e cinque le conferenze Power Five hanno annullato i loro tornei di basket universitario, mettendo in dubbio il tradizionale torneo NCAA.

18:15 CONTATTI CON GABBIADINI, IL VERONA SI METTE IN AUTO-QUARANTENA

Il Verona si avvia alla quarantena. O piu' precisamente all'auto isolamento. La notizia della positivita' al coronavirus di Manolo Gabbiadini comporta l'applicazione del protocollo previsto in questi casi. Il Verona ha giocato con la Sampdoria, domenica, e quindi tutti i componenti del gruppo gialloblu', dai giocatori allo staff,alla dirigenza, sono stati posti in auto isolamento. Non potranno avere contatti con nessuno, ne' uscire. Non si tratta esattamente di quarantena, ma di un intervento precauzionale, ne' devono essere effettuati tamponi. Questo il comunicato della societa'. "L'Hellas Verona rende noto che, a seguito del comunicato dell' Uc Sampdoria riguardo alla positivita' del calciatore Manolo Gabbiadini al COVID-19, viene sospesa ogni attivita' agonistica programmata sino a nuova comunicazione. Il Club gialloblu' si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie".

18:10 GOLF, IL PGA TOUR A PORTE CHIUSE

Il PGA Tour, nonostante l'emergenza coronavirus stia costringendo alla resa anche il mondo dello sport, non si ferma. Ma da domani i tornei del massimo circuito americano andranno in scena a porte chiuse. Il secondo round del "The Players Championship", una sorta di quinto Major del golf (con montepremi da 15 milioni di dollari), iniziato oggi in Florida, si giochera' dunque senza pubblico. Cosi' come anche i 3 prossimi eventi (Valspar Championship, WGC Match Play e Valero Texas Open) del massimo circuito americano. Cancellato invece il Corales Puntacana. L'annuncio e' arrivato Jay Monahan, commissario del PGA Tour.

18:00 CICLISMO, PIOGGIA DI CANCELLAZIONI: ANCHE IL FIANDRE A RISCHIO

Nella giornata di giovedìsono state cancellate le classiche in Belgio fino al 31 marzo, il Giro di Catalogna in Spagna e il Tour de Bretagne in Francia. A forte rischio anche il Giro delle Fiandre, in programma il 5 aprile. In Belgio sono state cancellate ben tre gare World Tour di fine mese: la AG Driedaagse Brugge De Panne, la E3 BinckBank Classic di Harelbeke e la Gand-Wevelgem.

17:27 CHAMPIONS: UFFICIALE, RINVIATA JUVE-LIONE

La UEFA ha annunciato che la partita Juventus-Lione, valida per gli ottavi di finale di Champions League, in programma martedi' 17 marzo è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione dopo la notizia della positività di Daniele Rugani e l'auto quarantena del club bianconero. Le date del recupero saranno comunicate successivamente.

17:25 CHAMPIONS: RINVIATA CITY-REAL

La partita di Champions League fra Manchester City e Real Madrid, in programma il prossimo 17 marzo e' stato rinviato a causa dell'emergenza coronavirus. Lo riferisce il club inglese sul proprio sito internet.

17:20 TRUMP: "POSTICIPARE DI UN ANNO LE OLIMPIADI"

Il presidente del Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che gli organizzatori dovrebbero prendere in considerazione l'idea di rinviare di un anno i giochi olimpici di Tokyo 2020, affermando che la manifestazione non sarebbe la stessa senza spettatori.

17:00 STATI UNITI, SI FERMA ANCHE L'MLS

Stop di 30 giorni anche per la Major League Soccer, il campionato di calcio statunitense: "I piani per la continuazione della stagione 2020 - si legge in una nota - Saranno comunicati al momento opportuno". La decisione arriva sulla base delle evidenze scientifiche e dei consigli delle autorità sanitarie americane e canadesi.

16:50 NBA, TORONTO E WASHINGTON IN AUTOQUARANTENA

I campioni NBA dei Toronto Raptors e i Washington Wizards si sono messi in autoquarantena dopo la positività al coronavirus di Rudy Gobert, degli Utah Jazz, con la successiva sospensione del campionato. "Ai nostri giocatori, allenatori e personale di viaggio è stato consigliato di isolarsi da soli per 14 giorni", comunica il team canadese confermando anche che i giocatori sono stati tutti testati. Anche Washington, che ha giocato nello Utah alla fine di febbraio, ha annunciato giovedì che avrebbe messo in quarantena i suoi giocatori, gli allenatori e il personale per i successivi 3-4 giorni. I Wizards hanno detto che i giocatori, gli allenatori e il personale che hanno sintomi simil-influenzali saranno testati per il coronavirus.

16:44 RINVIATA LA MILLE MIGLIA

"E' solo un arrivederci. La 44.a edizione del Rally 1000 Miglia, causa emergenza coronavirus, è rimandata a data da destinarsi. Ora è tempo di restare uniti, vinceremo questa sfida". E' il il post su Facebook con cui gli organizzatori della Mille Miglia comunicato il rinvio della storica competizione motoristica in programma dal 15 al 18 aprile a causa del Covid-19.

16:30 PORTOGALLO, STOP A TEMPO INDETERMINATO

Anche il campionato portoghese si ferma: stop dal 13 marzo a tempo indeterminato. Lo ha annunciato la FPF in seguito a una riunione di emergenza.

16:19 BELGIO, CAMPIONATO A PORTE CHIUSE

Le partite della Pro League del massimo campionato belga di calcio, cosi' come la serie cadetta e la Superlega femminile, si svolgeranno a porte chiuse. Lo ha stabilito la federazione calcistica belga per arginare il diffondersi del coronavirus. Adottate altre misure tra cui l'annullamento di tutte le partite di calcio giovanile e amatoriale. La finale della Croky Cup di domenica 22 marzo è stata posticipata a un'altra data da destinarsi. Non verranno disputati neanche i tornei internazionali della U17 e U19 (ragazzi e ragazze). Tutte le attivita' del Belgian Football Center di Tubize (sessioni di allenamento e attivita' degli arbitri) sono state sospese. Tali misure sono in vigore fino al 31 marzo.

15:50 OLANDA, STOP AL CAMPIONATO

Anche il campionato olandese si ferma: stop al calcio fino al 31 marzo.



15:45 TENNIS: ATP SOSPENDE TORNEI FINO AL 26/4

Stop ai tornei fino al 26 aprile. Lo ha deciso l'ATP.



15:35 GABBIADINI, ANCHE IL VERONA IN QUARANTENA

A seguito del comunicato della Sampdoria riguardo alla positività del calciatore Manolo Gabbiadini al COVID-19, il Verona ha deciso di sospendere ogni attivià' agonistica programmata sino a nuova comunicazione. Lo rende noto il club gialloblù (ultimo avversario della Samp in Serie A) in una nota sottolineando che si sta attivando per predisporre tutte le procedure necessarie.

15:30 SAMPDORIA, POSITIVO GABBIADINI

L'attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini è risultato positivo al coronavirus. Lo ha reso noto la società blucerchiata sul sito ufficiale. Il giocatore ha qualche linea di febbre ma sta bene. "La società sta attivando in queste ore tutte le procedure di isolamento previste dalla normativa".

14:56 PREMIER LEAGUE, TRE GIOCATORI POSITIVI AL CORONAVIRUS

Tre giocatori della Premier League sono risultati positivi al coronavirus. Secondo il tablid 'Sun', i tre calciatori, i cui nomi e club al momento non sono stati resi noti, erano stati sottoposti ai test di controllo dopo aver manifestato i sintomi della malattia. A seguito della loro positivita', tutti i loro compagni di squadra sono stati sottoposti ad accertamenti, e i risultati si conosceranno solo domani.

14:20 CIO: "A TOKYO 2020 MANCANO ANCORA 19 SETTIMANE"

"Siamo fiduciosi, il nostro impegno è per avere Giochi olimpici sicuri nel luglio di quest'anno a Tokyo sebbene il mondo si trovi ad affrontare sfide che incidono anche sullo sport. Ma con 19 settimane da qui alla cerimonia di apertura, le misure adottate ora dalle autorità di tutto il mondo ci danno fiducia". E' la posizione espressa dal Cio alla luce dell'emergenza coronavirus, in una lunga dichiarazione ufficiale nel giorno dell'accensione della fiaccola olimpica.

14:00 STOP CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE AL VAGLIO UEFA

Sono ore cruciali per il destino delle coppe europee di questa stagione. A quanto si apprende la Uefa sta valutando l'ipotesi di fermare Champions e Europa League come richiesto anche dalla lega di Serie A di fronte al dilagare dell'emergenza coronavirus. Il tema è stato al centro di una conference call fra il segretario della Uefa, Giorgio Marchetti, e i rappresentanti dei cinque principali campionati europei, Lega Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue1. A quanto si apprende anche l'Oms sta facendo pressioni sulla stessa Uefa per fermare le competizioni.

13:20 BASKET, OLIMPIA IN QUARANTENA

L'Olimpia Milano è in isolamento ma "non c'è alcuna preoccupazione particolare", come riferisce all'Ansa una fonte qualificata del club. La quarantena è dovuta ai contatti avvenuti nove giorni fa in Eurolega con il Real Madrid, un cui giocatore e' risultato oggi positivo al coronavirus. Gli allenamenti sono quindi annullati fino a data da destinarsi, i giocatori resteranno a casa.

13:11 DANIMARCA, STOP DEL CALCIO PER DUE SETTIMANE

La Danimarca ha deciso lo stop per almeno due settimane di tutti i principali campionati di calcio a causa della diffusione del coronavirus. La Lega calcio danese ha imposto il blocco il giorno dopo l'indicazione arrivata dal governo nazionale. Il piccolo paese scandinavo conta già 514 casi di test positivi. "Vedremo esattamente cosa significherà questo per lo svolgimento dei tornei nelle prossime settimane", ha dichiarato il direttore della lega danese Claus Thomsen.

13:00 CICLISMO, POSITIVO FERNANDO GAVIRIA

Il ciclista Fernando Gaviria è risultato positivo al coronavirus. Lo riporta il portale belga 'Het Laaste Nieuws'. Il velocista del team UAE Emirates è risultato positivo in occasione dell'UAE Tour, la corsa interrotta nelle scorse settimane negli Emirati Arabi. Il colombiano ha trascorso le ultime due settimane in ospedale mentre i suoi compagni di squadra si sono messi in quarantena. Attualmente le condizioni dei ciclista sono buone, anche se non ha ancora ricevuto il via libera per lasciare l'ospedale

12:50 ROMA E PALLOTTA, 100.000 EURO ALLO SPALLANZANI

Il presidente della Roma James Pallotta ha donato 50.000 euro nella nuova campagna per sostenere l'Ospedale Spallanzani nell'emergenza COVID-19. "Nello sport amiamo gli eroi, ma oggi i veri eroi sono dottori e infermieri che lavorano giorno e notte per salvare le vite. Supportiamoli", si legge in un tweet del club guallorosso. Anche Roma Cares, la fondazione dell'ASRoma, ha donato altri 50.000 euro. Lo Spallanzani e' uno degli ospedali che sta combattendo in prima linea contro il COVID-19. La somma raccolta sara' utilizzata per acquistare attrezzature cliniche per migliorare l'assistenza ai pazienti contagiati. Il Club ha inoltre aperto una pagina su GoFundMe per raccogliere fondi da devolvere allo Spallanzani, che saranno utilizzati per acquistare materiale medico Ospedale. Ogni contributo potra' aiutare a salvare delle vite

12:45 SAN MARINO, STOP ALLENAMENTI

La Federazione Sammarinese Giuoco Calcio, considerata la gravita' dell'emergenza sanitaria che sta caratterizzando il quadro sociale nazionale ed internazionale, comunica la sospensione degli allenamenti della Nazionale e dell'Under 21 di San Marino. Gli uomini di Varrella avrebbero dovuto rispondere alla convocazione di questa sera, cosi' come i ragazzi di Costantini, in campo ieri e nelle intenzioni per ulteriori sei sessioni dei prossimi nove giorni.

12:40 MCLAREN SI RITIRA DAL GP DI MELBOURNE: UN POSITIVO NEL TEAM

La McLaren, con un comunicato ufficiale, ha annunciato di essersi ritirata dal Gran Premio d'Australia di Formula 1 dopo aver riscontrato una positività all'interno del team. La squadra si è messa in quarantena mentre il tesserato positivo ha accusato i primi sintomi ed è in cura presso le autorità locali.

12:30 REAL MADRID IN QUARANTENA

Allarme coronavirus in casa Real Madrid. Secondo quanto riporta una nota ufficiale della società, un giocatore della squadra di basket del club è risultato positivo e sono state subito disposte misure urgenti relative alla quarantena per tutti i tesserati, compresi i calciatori. Dopo aver appreso la notizia, Ramos & Co. hanno lasciato rapidamente la Ciudad Deportiva, che è stata chiusa, e si sono messi in quarantena.

12:15 UFFICIALE: LIGA SOSPESA PER ALMENO DUE GIORNATE

Dopo la Serie A si ferma anche il campionato spagnolo. E' ufficiale lo stop della Liga "almeno per due giornate". La decisione è stata presa dopo la notizia della positivita' di un giocatore di basket del Real Madrid, che ha costretto il club a mettere in quarantena anche la squadra di calcio.

12:00 LEBRON JAMES: "CANCELLARE 2020, MESI MALEDETTI"

Prima la tragica morte di Kobe Bryant, poi l'emergenza coronavirus che ha portato allo stop dell'Nba. E LeBron James è tra i primi a esprimere la propria insofferenza in questo periodo. "Stiamo cancellando eventi sportivi, chiudendo scuole e uffici... ma quello che dovremo cancellare davvero è il 2020 - ha scritto in un tweet la stella del Lakers - Sono stati tre mesi maledetti".

11:56 BASKET: SOSPESE EUROLEGA ED EUROCUP

L'Eurolega e la Eurocup di basket sono sospese fino a nuova comunicazione per il Coronavirus. "In queste situazione - spiega il direttivo in una nota ufficiale - diventa impossibile mantenere la regolarità dei tornei. Dobbiamo preservare la salute e la sicurezza delle squadre e degli spettatori". Ieri erano state vietate le gare in Italia, oggi arriva la sospensione come fatto questa notte dalla Nba. Ax Milano, Umana Venezia e Segafredo Bologna sono le italiane coinvolte in queste manifestazioni.

11:27 INTERROTTI E ANNULLATI I CAMPIONATI DI HOCKEY GHIACCIO E CURLING IN ITALIA

La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio comunica che, alla luce delle nuove direttive dettate dal decreto del governo del 9 marzo 2020, il Consiglio Federale, riunitosi in videoconferenza l'11 marzo 2020, ha determinato "l'interruzione, con conseguente annullamento, di tutti i campionati delle categorie senior e junior di hockey su ghiaccio. L'interruzione riguarda tutti i campionati e le leghe cui prendono parte società sportive italiane e riguarda anche i campionati internazionali di AHL ed EBEL. Pertanto, per la stagione 2019/2020, non verranno assegnati i titoli nazionali che non siano ancora stati attribuiti e saranno bloccate eventuali promozioni e retrocessioni".

11:23 BASKET, L'EUROLEGA VALUTA LO STOP

L'Eurolega "sta valutando la temporanea sospensione dei suoi tornei" a causa dell'emergenza coronavirus. Lo comunica in una nota Euroleague Basketball dopo l'annuncio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di considerare il Covid-19 come una pandemia. Una decisione definitiva è attesa in giornat.

12:20 SCHERMA; SI FERMA L'ATTIVITA' INTERNAZIONALE

l Comitato esecutivo della Federazione internazionale di scherma (Fie), riunitosi in videoconferenza nella notte, ha deciso di sospendere l'attività agonistica internazionale per i prossimi 30 giorni. Questo dopo aver preso atto della dichiarazione di "pandemia" da parte della Organizzazione Mondiale della Sanità in merito alla diffusione del virus COVID-19. Nel frattempo, la Fie chiederà al Cio di prolungare oltre il 31 marzo il periodo di qualificazione olimpica.

11:00 L'UEFA PENSAVA DI CHIEDERE A INTER E ROMA DI AUTOESCLUDERSI?

Importante retroscena del Messaggero: l'Uefa aveva pensato di chiedere a Inter e Roma di autoescludersi dall'Europa League per sbrogliare la questione partite di Europa League. Ipotesi poi subito ritirata per evitare complicazioni burocratiche.

10:40 LA PREMIER LEAGUE PENSA ALLO STOP

Il Time anticipa le possibili misure del governo inglese previste per oggi: per lo sport si pensa di giocare tutte le partite di calcio, dalla Premier League ai campionati minori, a porte chiuse.

10:30 SCI, CANCELLATE ANCHE LE GARE MASCHILI DI KRANJSKA GORA

Dopo Aare, salta a causa dell'emergenza coronavirus anche l'appuntamento di Kranjska Gora valido come ultima tappa della Coppa del mondo di sci alpino. Lo comunica la Fisi.

10:26 HAMILTON: "LA F1 NON SI FERMA; IL DENARO E' RE"

"Per me è scioccante il fatto che siamo tutti seduti in questa stanza. La NBA si è fermata, la F1 continua ad andare avanti. Il denaro è re". Così il campione del mondo in carica di F1 nella prima conferenza stampa stagionale per il gran premio di Australia. "Sono molto, molto sorpreso dal vederci tutti qui, -ha detto il campione britannico,- è bello poter gareggiare, ma per me è scioccante stare qui. Ci sono molti fan in pista già oggi. Sembra che il resto del mondo stia reagendo, probabilmente un po' in ritardo, stamattina abbiamo sentito Trump chiudere i confini dall'Europa agli Stati Uniti. L'NBA viene sospesa e la F1 continua ad andare avanti. Il denaro è re". "Io posso solo invitare tutti a osservare le maggiori precauzioni possibili, cosa che non ho visto fare arrivando in pista: sembrava una giornata normale, spero solo che dopo il weekend non arrivino brutte notizie", ha aggiunto.

10:05 GOLF, THE PLAYERS CHAMPIONSHIP SI GIOCA

Dopo la sospensione della NBA per il primo caso di positivita' al coronavirus di Rudy Gobert, giocatore francese degli Utah Jazz, anche il PGA Tour s'interroga su un possibile stop dei tornei. Ma per il momento, "in attesa di nuove comunicazioni, il The Players Championship (al via oggi in Florida, ndr) si giocherà regolarmente". Con una nota il massimo circuito americano del golf prende posizione sulla vicenda e avverte che tutti gli spettatori (ne sono attesi circa 35.000) che non se la sentiranno di assistere al torneo a causa dell'emergenza coronavirus, "potranno chiedere il rimborso". Il torneo dei "giocatori", con un montepremi record da 15.000.000 di dollari (il piu' alto di sempre nella storia del PGA Tour), per il momento si gioca. Ma i tanti eventi, non solo sportivi, cancellati in queste ore in America - e le restrizioni per 30 giorni ai viaggi dall'Europa agli States imposte da Donald Trump -, hanno fatto scattare un campanello d'allarme anche in casa

10:00 PALERMO, STOP AGLI ALLENAMENTI

"In considerazione dell'emergenza Covid-19 e delle progressive misure di prevenzione disposte dalle autorità di governo, il Palermo calcio comunica l'immediata sospensione degli allenamenti per sette giorni, salvo successive indicazioni". Lo ha annunciato la società rosanero attraverso una nota. La squadra di calcio del Palermo, che milita nel Girone I del campionato di Serie D, aveva continuato a lavorare allo stadio "Barbera" a porte chiuse e senza contatti esterni. Dopo ogni seduta di allenamento, anche in occasione dell'ultima sostenuta ieri mattina, l'impianto è stato sanificato. "Ai calciatori - comunica la società -è' stato raccomandato di restare a casa in stretto contatto con lo staff sanitario, evitando rientri alle rispettive residenze e contatti sociali non strettamente necessari".

09:25 TORINO, STOP AGLI ALLENAMENTI

Anche il Torino ha deciso di fermare gli allenamenti: dopo la notizia di Daniele Rugani positivo al Coronavirus, il club granata ha scelto di annullare le sedute inizialmente in programma per oggi e domani al Filadelfia. I giocatori resteranno nelle proprie abitazioni e riceveranno un programma personalizzato da svolgere in autonomia. Al momento, non è stata fissata la ripresa dell'attività in gruppo.

09:00 TOKYO 2020, IN GIAPPONE PROCEDE LA PREPARAZIONE OLIMPICA

La preparazione delle Olimpiadi di Tokyo andrà avanti regolarmente, malgrado la nuova classificazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) che da ieri usa il termine 'pandemia' per definire la diffusione del coronavirus a livello globale. Lo ha detto il portavoce del governo Yoshihide Suga durante una conferenza stampa, affermando che l'interpretazione delle autorità sanitarie internazionali non cambia i piani sul normale svolgimento dei giochi estivi. Dello stesso avviso e' la governatrice di Tokyo, Yuriko Koike, che - interpellata dalla stampa - ha detto che "la cancellazione delle Olimpiadi e' inimmaginabile", ammettendo tuttavia che la nuova definizione di pandemia da parte dell'Oms potrebbe avere un impatto sui Giochi. Gli organizzatori di Tokyo 2020 sostengono che la decisione finale spetta al Comitato internazionale (Cio), in stretto contatto con la Oms e l'esecutivo giapponese. La data di inizio delle Olimpiadi di Tokyo e' prevista per il 24 luglio, con durata fino al 9 agosto.

08:30 CONMEBOL A FIFA: RIMANDARE QUALIFICAZIONI QATAR

La Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol) ha chiesto ieri sera alla Fifa di rimandare le partite di qualificazione per i Mondiali del 2022 in Qatar, a causa della nuova pandemia globale di coronavirus. "Le squadre sudamericane rischiano di non poter contare sui giocatori che hanno scelto e che giocano in Europa perché, provenendo da paesi con un alto livello di contagio, potrebbero essere messi in quarantena", si legge in una lettera della Conmebol al segretario generale della Federazione internazionale di calcio Fatma Samoura. Le partite di qualificazione dovrebbero iniziare il 26 marzo. La lettera della confederazione sudamericana esprime la posizione dei suoi dieci membri: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru', Uruguay e Venezuela. L'allenatore argentino Lionel Scaloni ha selezionato sei giocatori con sede in Italia.