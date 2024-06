Sorteggiati a Novara i gironi dei World Skate Games 2024: appuntamento a settembre

HOCKEY PISTA

L’Italia senior debutta il 16 settembre: maschile contro il Cile, femminile con l’Inghilterra

© Foto Alberto Vanelli Si sono svolti a Novara i sorteggi per i campionati del Mondo di hockey pista, che si giocheranno dal 7 al 22 settembre prossimi. Teatro il Complesso monumentale del Broletto, dove hanno presenziato, tra gli altri, il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi e del Presidente di FISR e World Skate, Sabatino Aracu. L’hockey è una delle 12 discipline che formano i World Skate Games, una vera Olimpiade delle rotelle che racchiude Pattinaggio Artistico, Pattinaggio Corsa, Skate Cross, Hockey Pista, Hockey Inline, Downhill, Roller Freestyle, Slalom, Scootering, Roller Derby, Inline Freestyle e quella olimpica dello skateboarding. Le regioni coinvolte sono 4, Piemonte, Lazio, Abruzzo, Emilia-Romagna. Roma ospiterà anche la spettacolare Cerimonia di Apertura, in programma il 6 di settembre in Piazza di Spagna.

ITALIA INSERITA IN UN GIRONE DI FERRO

L’hockey su pista ospita ben 66 nazionali suddivise tra senior maschile e femminile Under 19 maschile e svilupperà le sue 192 partite a Novara e distribuite tra quattro impianti, con gli Azzurri che saranno protagonisti nei rinnovati PalaIgor e Pala Dal Lago. La Nazionale senior maschile di Alessandro Bertolucci è stata inserita in un girone di ferro con Spagna, Francia e Cile, ma godrà di un calendario di difficoltà graduale. L'esordio avverrà al PalaIgor contro il Cile lunedì 16 settembre, poi martedì 17 contro la Francia e, a chiudere il girone di qualificazione, mercoledì 18, contro la Spagna. Nel gruppo A probabile dominio di Argentina e Portogallo (riedizione dell’ultima finale iridata) su Angola e Stati Uniti. Poi quarti, semifinali e finali.

FEMMINILE, SI PUÒ FARE

La Nazionale femminile allenata da Massimo Giudice esordirà il 16 settembre contro l’Inghilterra, in una sfida da vincere ad ogni costo, ma che è alla portata delle ragazze italiane. Il giorno seguente sarà la volta del Cile, contro cui sono sempre state giocate autentiche battaglie. Chiuderà la sfida alla Spagna, in programma mercoledì 18.

UNDER 19, PER SOGNARE

Il Mondiale della Nazionale Under 19 sarà aperto l'8 settembre contro la Colombia. Lunedì 9 contro la Francia e martedì 10 contro il Portogallo. Gli Azzurrini sono vice-campioni del Mondo in carica, dopo la finale centrata a San Juan 2022 e persa contro i padroni di casa. E l’Argentina è di fatto “padrona di tutto” avendo vinto tutti e tre i titoli iridati messi in palio nella splendida cornice di San Juan.

© Foto Alberto Vanelli

I PROTAGONISTI

Durante il Sorteggio sono intervenuti tre personaggi simbolo dell'hockey pista italiano. Alessandro Bertolucci, CT della Nazionale Italiana Maschile, Pamela Lapolla, capitana della Nazionale Italiana Femminile e Alessandro Verona, recente vincitore della Champions League con lo Sporting Clube do Portugal. Presenti anche diversi giovani atleti delle tre società novaresi, nonché tanti ex giocatori e simpatizzanti dell'hockey pista, che nel corso della storia, grazie all’Hockey Novara, ha messo in bacheca 32 scudetti e 20 Coppe Italia, ma che oggi vanta il solo settore giovanile. Novara, dopo diversi anni di assenza, è finalmente tornata a rivestire un ruolo importante in Serie A1, grazie alla neopromossa Azzurra Novara.

CALENDARIO: GLI ORARI SARANNO DEFINITIVI SOLO DOPO GLI ACCORDI TV

SENIOR MEN WORLD CHAMPIONSHIP

Gruppo A: Argentina, Portogallo, Angola, U.S.A.

Gruppo B: Spagna, ITALIA, Francia, Cile

1a giornata - Lunedì 16/9/2024 - ITALIA-Cile

2a giornata - Martedì 17/9/2024 - Francia-ITALIA

3a giornata - Mercoledì 18/9/2024 - Spagna-ITALIA

Da Venerdì 19/9 Quarti di Finale, 20/9 Semifinali, 22/9 Finali

SENIOR WOMEN WORLD CHAMPIONSHIP

Gruppo A: Argentina, Portogallo, Francia, Colombia

Gruppo B: Spagna, ITALIA, Cile, Inghilterra

1a giornata - Lunedì 16/9/2024 - ITALIA-Inghilterra

2a giornata - Martedì 17/9/2024 - Cile-ITALIA

3a giornata - Mercoledì 18/9/2024 - Spagna-ITALIA

Da Venerdì 19/9 Quarti di Finale, 20/9 Semifinali, 21/9 Finali

UNDER 19 WORLD CHAMPIONSHIP

Gruppo A: Argentina, Spagna, Cile, Svizzera

Gruppo B: Portogallo, Francia, ITALIA, Colombia

1a giornata - Domenica 8/9/2024 - ITALIA-Colombia

2a giornata - Lunedì 9/9/2024 - Francia-ITALIA

3a giornata - Martedì 10/9/2024 - Portogallo-ITALIA

Da Giovedì 12/9 Quarti di Finale, 13/9 Semifinali, 14/9 Finali

IL MINISTRO ABODI: “VIVIAMO PROIETTATI NEL FUTURO E GRAZIE AI GIOVANI"

“Viviamo proiettati nel futuro e grazie ai giovani. Questa manifestazione rappresenta nel migliore dei modi tutto ciò. Quando si celebrano 100 anni di storia, come accade per la federazione mondiale e per l’Hockey qui a Novara - ha sottolineato il ministro Abodi - quando si parla di numeri come più di 100 paesi partecipanti, 12 discipline, 4 regioni coinvolte, con circa 12.000 atleti, 600 competizioni, come accade per i World Skate Games 2024, è evidente che viene lanciata una sfida grandissima. Sfida che, grazie alla capacità organizzativa della Federazione mondiale e di quella italiana e della macchina organizzativa locale, sarà raccolta nel migliore dei modi, per un evento di portata straordinaria. Un territorio spettacolare come quello di Novara potrà essere promosso e la manifestazione mondiale rappresenta un incontro tra popoli, attraverso lo sport, per la pace, l’inclusione, in simbiosi con l’essere umano. Il Futuro non è solo di medaglie e vittorie, ma anche di inclusione, lealtà, solidarietà e legalità. Valori rappresentati a pieno dagli sport rotellistici”.

SABATINO ARACU: “SARÀ UN VERO FESTIVAL PER I GIOVANI"

“Non sarà solo il mondiale dei mondiali a rotelle, ma un vero festival dei giovani - ha rimarcato il presidente Fisr e World Skate, Sabatino Aracu - Ogni evento, immerso nel cuore delle città, a partire da Novara, dal Piemonte, Roma, Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio. Una manifestazione a ritmo di musica, colonna sonora imprescindibile che animerà ogni competizione in un mix di trick, salti, emozioni, record sportivi e giochi di squadra. Novara sarà poi tra le protagoniste dell’evento, ospitando le competizioni di Hockey su Pista. Una città ed una regione che hanno grande tradizione e storia hockeystica. Siamo sicuri di garantire un eccezionale spettacolo e far divertire e appassionare tantissime persone”.

NOVARA OSPITERÀ LE GARE DELL’HOCKEY PISTA E DELLA NAZIONALE ITALIANA

La città piemontese ha una storia centenaria nella disciplina del Rink Hockey. Da più di trent'anni è una delle capitali sportive italiane, grazie alla sua società e ad una squadra tra le più vincenti di tutta Italia (32 scudetti). Dalla storica pista esterna di Viale Buonarroti, dove sono nati i primi campioni ed il primo forte interesse per le rotelle, fino al 1969, data della costruzione del Palasport in Viale Kennedy, diventato il tempio delle rotelle mondiali, fino agli anni 2000. Tanti i giocatori che, partendo da queste due piste, sono diventati delle stelle del firmamento mondiale del Rink Hockey. Nel 2024 il ritorno nella massima serie nazionale, con la promozione dell’Azzurra Novara in Serie A1, per ritrovare il livello che compete alla città e al pubblico novarese. Ora arrivano i World Skate Games Italia 2024, accompagnati dalla volontà di tutta la Novara sportiva, e non solo, di ritrovare lo stesso interesse ed amore per la tradizione che il Rink Hockey ha regalato in questi cento anni di storia.

IVAN DE GRANDIS “CONTENTO E ORGOGLIOSO CHE NOVARA POSSA OSPITARE IL MONDIALE A 40 ANNI DI DISTANZA”

"Sono contento e orgoglioso del fatto che la nostra Novara possa ospitare il Mondiale di Hockey pista - ha sottolineato Ivan De Grandis, assessore allo sport del Comune di Novara - soprattutto nell'anno in cui ricorrono il 40º anniversario dei Mondiali del 1984, disputati proprio nella nostra città, ed il Centenario della storia hockeystica novarese. Negli ultimi anni, abbiamo lavorato intensamente per migliorare gli impianti sportivi della nostra città, a partire dal Pala Dal Lago, simbolo della storia dell'hockey italiano. Aver raggiunto questo alto numero di iscritti è un grandissimo motivo di orgoglio e certifica il buon lavoro fin qui svolto dal comitato organizzatore. Ma non ci fermiamo di certo qui! Novara si farà trovare pronta per un evento così importante, sia a livello nazionale e soprattutto internazionale”.

Paolo Virdi

Foto Alberto Vanelli

Si ringrazia l’Uff. Stampa FISR