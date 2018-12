NHL, gol annullato a Bortuzzo dopo incredibile sponda con l'arbitro

14/12/2018

Robert Bortuzzo aveva segnato uno dei gol più incredibili nella storia del NHL ma l'esultanza è durata poco. Il giocatore dei St. Louis Blues aveva messo a segno il 3-0 contro i Florida Panthers con una carambola fortunata, sfruttando anche la sponda involontaria di uno degli arbitri che si era visto arrivare il disco nelle parti basse e deviandolo in gol. La regola 85.4 dell'hockey su ghiaccio però dice una rete arrivata per deviazione decisiva di un arbitro non va convalidata.