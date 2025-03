Hockey Pista: Trissino vince la Coppa Italia, Lodi battuto 5-1

Come da pronostico il Trissino si è aggiudicato la Coppa Italia 2025, battendo in finale un Amatori Lodi coraggioso, che ha ceduto le armi alla distanza, come recita il 5-1 conclusivo. I padroni di casa hanno così suggellato una supremazia che la vede capolista solitaria in campionato e con una bella chance di accedere alla Final4 di Eurolega. Dopo due splendide semifinali, nelle quali il Lodi ha piegato il Forte dei Marmi con una rete a 23" dalla fine, mentre il Trissino ha vinto 4-2 contro un ottimo Bassano, l'atto conclusivo ha regalato spettacolo, con un sold out d'altri tempi.