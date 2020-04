Golf, la "conta" di Tiger Woods: è stato con 121 donne

GOLF

Considerato da tutti il più grande golfista di tutti i tempi, Tiger Woods ha vissuto una vita sotto la luce costante dei riflettori, tanto per le sue prodezze sul green, quanto per i suoi tonfi fragorosi fuori. Secondo un rapporto del National Enquirer, durante il matrimonio con Elin Nordegren, Woods avrebbe avuto rapporti extraconiugali con 121 donne diverse. Molte delle quali hanno poi confessato le loro esperienze alla rivista Vanity Fair, in una celebre pubblicazione dal titolo "Le tentazioni di Tiger Woods".

Il periodo più buio della carriera di Tiger iniziò il Giorno del Ringraziamento del 2009, con un misterioso incidente d'auto nel vialetto di casa e una moglie infuriata. Le cronache dell'epoca raccontano che Elin sarebbe uscita con una mazza iniziando a distruggere il veicolo e ferendo al volto il marito. Un gesto di rabbia dovuto ai continui atti di infedeltà di un uomo che aveva anche problemi di dipendenza da alcol e droga.

Col tempo Tiger Woods avrebbe finito per ammettere tutto, in particolare dopo le confessioni delle tante ragazze che avevano iniziato a rivelare i dettagli dei loro rapporti sessuali con la stella del golf USA. Fu in quel momento che Woods decise di salutare il mondo dello sport: “Dopo una profonda riflessione, ho deciso di ritirarmi dal golf per un periodo di tempo indefinito - disse - Devo concentrarmi sull'essere un marito migliore, un padre migliore e una persona migliore". In ogni caso arrivò poi il divorzio, che le voci dicono sarebbe costato a Tiger qualcosa come 300 milioni di dollari.