Golf: fulmine sulla FedEx Cup ad Atlanta, sei feriti

Attimi di terrore e tragedia sfiorata al PGA Tour Championship 2019, ultimo atto della corsa verso il titolo della FedEx Cup in corso di svolgimento sul percorso par 70 dell’East Lake Golf Club di Atlanta, in Georgia (Usa). Nel corso del terzo giro, poi prontamente sospeso, un fulmine ha colpito un albero nei pressi del tracciato, tra la buca 15 e la buca 16, e sei spettatori sono stati feriti dai detriti provocati dall’impatto. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita, ma le loro condizioni resteranno monitorate in ospedale.