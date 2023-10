Simon Biles incanta con un salto storico e risponde agli scettici: "Ce l'ho fatta"

"A tutti quelli che guardavano solo per vedere se ce l'avrei fatta: ce l'ho fatta". Parola di Simon Biles che ha risposto alla sfida lanciata da esperti e tecnici in merito alla possibilità di completare al volteggio lo Yurchenko doppio carpiato, un esercizio finora eseguito solo dagli uomini. Un vero e proprio momento di riscatto per la 26enne americana che, dopo aver abbandonato la pedana delle Olimpiadi di Tokyo 2020 per alcuni problemi psicologici, si è nuvoamente superata illuminando i Mondiali di ginnastica artistica in corso ad Anversa.