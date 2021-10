Ginnastica ritmica, Italia d'oro nei cerchi e clavette ai Mondiali

IN GIAPPONE

Le Farfalle hanno preceduto la Russia e il Giappone. Poi arriva anche un argento nelle 5 palle: "Voleremo sempre più in alto"

Ancora due medaglie per l'Italia ai Mondiali di ginnastica ritmica di Kitakyushu, in Giappone. Questa volta è arrivato anche il metallo più prezioso. Le "Farfalle" Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Martina Santandrea hanno infatti vinto l'oro nella specialità cerchi e clavette con 42.275 punti. Argento per la Russia, bronzo alle padrone di casa del Giappone. La giornata è stata completata dall'argento nelle 5 palle.

Quello nella final eight di specialità è stato il terzo secondo posto per l'Italia nella 38.a rassegna Fig dopo quello nell'All-Around a squadre e in quello di team, insieme alle individualiste azzurre. Maurelli e compagne, accompagnate dalla direttrice tecnica nazionale Emanuela Maccarani, da Olga Tishina e Federica Bagnera, in questo attrezzo sono finite dietro soltanto alla Russia, prima con 46 punti netti. Secondo bronzo di giornata per il Giappone.

Per l'Italia è stata la quarta medaglia in questa edizione, che ha così concluso nel migliore dei modi per l'Italia il campionato del mondo giapponese.

Appuntamento dunque all'anno prossimo a Sofia. L'Armeec Arena della capitale bulgara sarà il teatro del primo campionato iridato del nuovo quadriennio sulla strada per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

"VOLEREMO SEMPRE PIU' IN ALTO"

"Lo promettiamo, voleremo sempre più in alto". Le Farfalle azzurre della ritmica sono campionesse del mondo nell'esercizio di cerchi e clavette, e subito guardano avanti, sulle ali dell'entusiasmo. "È la medaglia che volevamo - dicono in coro le cinque azzurre dal Giappone - cerchi e clavette è l'esercizio in cui ci riconosciamo di più. Abbiamo iniziato a costruirlo due anni fa. Tanto sudore e tanta fatica per renderlo perfetto ma, alla fine, ce l'abbiamo fatta proprio qui, al Mondiale di Kitakyushu, passando per Europei ed Olimpiade. È stato impeccabile". "Mi auguro che il futuro ci riservi tante altre emozioni proprio come aver cantato l'Inno di Mameli davanti al pubblico giapponese - ha aggiunto Alessia Maurelli - Avevamo il batticuore, questa è una terra che ci ha donato tante soddisfazioni".