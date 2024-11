Abusi ginnastica, due ex farfalle non si arrendono: chiesta la riapertura delle indagini sulla ct Maccarani

"Dopo due anni siamo ancora qui a chiedere rispetto nei confronti dell’atleta - le parole di Anna Basta — e che si capisca che i risultati non sempre arrivano, che le cadute non sono fallimenti e non devono diventare disagio. O resistevi o non eri più nulla. Bastava una parola o un’occhiata per sentirsi nessuno, non ci si poteva esprimere, si poteva solo chinare il capo. Non può funzionare un sistema che soffoca, che ignora più di 300 voci e ci dà delle imbroglione e ci accusa di invidia o vendetta. Bastava tendere le orecchie per capire".