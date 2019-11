Caccia alla medaglia d'oro con Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

LA RECENSIONE

di

ALBERTO GASPARRI

Mancano ormai solo otto mesi al via dei Giochi estivi di Tokyo 2020 eppure i possessori di Nintendo Switch possono già calarsi nell'atmosfera olimpica. Grazie a Mario, Sonic e ai loro tanti amici. Con Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, infatti, potrete allenarvi e partecipare a ben 22 eventi tra cui quattro nuovi sport che saranno presenti in Giappone: skateboard, karate, surf e arrampicata sportiva, oltre a grandi classici come i 110 metri ostacoli, il tiro con l'arco, il nuoto, il salto triplo, il tennistavolo, il pugilato, ma anche calcio, rugby a 7 e ginnastica. Scegliendo di personificare Mario, Sonic, Yoshi, Amy Rose, Luigi, Dr. Eggman e tanti altri dei vostri personaggi preferiti, e potendosi divertire in modalità single player o sfidando i propri amici in pista, in piscina, tra le onde o sul ring.

Con Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, infatti, si può giocare in quattro, sia nella modalità multiplayer locale (con una console e una copia del gioco ciascuno), sia in quella wireless locale, oppure contro altri sette concorrenti online (è obbligatoria l'iscrizione a Nintendo Switch Online). Insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Grazie ai Joy-Con, inoltre, potrete usare i comandi di movimento per imitare azioni quali il lancio del giavellotto o la fase di mira nel tiro con l'arco. Alcuni sono molto fedeli alla realtà, altri un po' meno, ma nel complesso l'esperimento realismo è riuscito. E a questo punto sì che vi sentirete davvero degli atleti olimpionici.

Dal punto di vista tecnico, nulla da eccepire: grafica pressoché perfetta anche se fumettosa (non aspettatevi un gioco sportivo simulativo), framerate imperturbabile e una buona colonna sonora a fare da sfondo. Se non vi bastasse, vi sarà regalata anche la possibilità di fare un tuffo nel passato. Per la precisione al 1964, quando proprio la città di Tokyo ospitò un'edizione dei Giochi passata alla storia per essere la prima in Asia. In questo caso, avrete l'opportunità di partecipare a eventi 2D in stile 8 Bit dopo che Mario, Sonic, Bowser e il Dr. Eggman sono stati risucchiati nel tempo da una console magica. Grazie a questa inedita Modalità storia, dovrete esplorare la Tokyo degli anni '60 e affrontare versioni classiche di dieci sport olimpici tradizionali (100 metri, 400 metri a ostacoli, salto in lungo, tiro al piattello, piattaforma 10 metri, kayak, judo, pallavolo e volteggio:).

Tutti da giocare in stile retrogame con i soli pulsanti, alla ricerca del modo per tornare a casa. Il tutto mentre, nel presente, visiterete diversi luoghi che ospiteranno gli eventi di Tokyo 2020 nei panni di Luigi, completando i minigiochi e partecipando agli sport previsti dalla prossima Olimpiade per cercare di salvare Mario, Sonic e i loro maldestri nemici. Una bella novità, divertente e capace di regalare un pizzico di avventura a un gioco prettamente mordi e fuggi. Anche grazie alla possibilità di sbloccare personaggi extra come Diddy Kong o Eggman Nega, che potranno poi essere usati nel gioco classico. Le discipline a 8 Bit potranno poi essere affrontate pure individualmente, mostrando una grafica e un audio fedeli al passato, molto evocativi e resi ancora più "realistici" dalla possibilità di impostare un filtro CRT per esaltare l'esperienza retrò.

Completano il pacchetto di questo Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 anche gli eventi sogno, minigiochi in stile arcade di eventi olimpici, ma con qualche variazione del caso. Purtroppo sono solo tre: Corsa Sogno (folle discesa con uno skateboard tra salti e acrobazie), Tiro a segno Sogno (sparatutto in terza persona con l'obiettivo di centrare dei bersagli) e Karate Sogno (sfida a colpi di calci e pugni su un enorme tabellone formato da tasselli). Belli, divertente, ma, come detto, un po' pochi e ripetitivi, nonostante possano essere giocati con schermo condiviso fino a 4 giocatori, anche online. Il loro maggior numero sarebbe stata la perfetta ciliegina su una torta davvero gustosa, soprattutto se condivisa con i propri amici grazie al divertimento garantito dai sensori di movimento e alla loro capacità di coinvolgere anche il più freddo dei campioni, pardon, videogiocatori, olimpici.