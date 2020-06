A caccia della maglia gialla con Tour de France 2020

VIDEOGIOCHI

di

ALBERTO GASPARRI

E' ormai da un po' di tempo che gli appassionati di ciclismo possono divertirsi con il loro sport preferito anche nel campo dei videogiochi. E, puntuale, è arrivato Tour de France 2020, l'ultimo capitolo della serie dedicata alla Grande Boucle e ad alcune delle principali classiche del pedale. Rispetto al passato, quest'anno il gioco sviluppato da Cyanide e distribuito da Nacon, sarà disponibile anche per PC a partire da agosto, mentre lo è già ora per PS4 e Xbox One.

Vedi anche games Tour de France e Pro Cycling Manager: il ciclismo 2020 nelle vostre mani Il cuore di questo titolo ufficiale, naturalmente, sta tutto nella possibilità di cimentarsi nel Tour, lungo le sue 21 tappe di un'edizione 2020 ancora tutta da vivere causa coronavirus. Ma non solo, perché sono presenti altre corse a tappe e grandi classiche come la Parigi-Nizza, la Roubaix e, per la prima volta, la Liegi-Bastogne-Liegi. A livello di contenuti, comunque, c'è di che divertirsi, visto che in un menù dall'aspetto molto semplice, sono presenti diverse modalità di gioco oltre alle gare vere e proprie. Con Pro Leader, la classica carriera, sarà possibile creare il proprio ciclista, selezionare le sue specialità e svilupparne le abilità in più stagioni. Nella modalità Pro Team, invece, prenderete il controllo di un intero team, potendo passare da uno all’altro, organizzando le strategie per la corsa e reclutando nuovi membri. In My Tour potrete creare la vostra corsa ideale, con un mix di tappe già esistenti. Non manca un completo tutorial che vi permetterà di apprendere abbastanza velocemente i segreti di Tour de France 2020.

In un progetto consolidato, non manca qualche interessante novità. Come il debutto della camera in prima persona, che vi garantirà un’immersione nel bel mezzo del plotone. E' stata completamente riprogettata la modalità Cronometro, in cui aerodinamica e sorpassi vi regaleranno qualche brivido in più. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un gioco a cavallo tra la simulazione e un arcade. Insomma, non si tratta solo di spingere sui pedali, ma richiede anche un minimo di strategia per non ritrovarsi senza energie sul più bello. Dovrete dosare le forze in salita e recuperarle in discesa, per presentarvi a braccia alzate sul traguardo o vincere una volata di gruppo. Gestendo pure il vostro ritmo di pedalata. Non meno fondamentale è la comunicazione con l'ammiraglia per decidere le strategie di gara: peccato solo che la gestione dei tasti non sia così intuitiva.

La longevità è garantita, oltre che da un nutrito gruppo di eventi e sfide collaterali, anche da una lunghezza delle singole tappe che vi terrà impegnati per non meno di una decina abbondante di minuti. Per chi volesse risparmiarsi, c'è comunque la possibilità di attivare la simulazione.

Il vero limite di questo Tour de France 2020, da noi provato su PS4, sta tutto nel comparto tecnico. Dal punto di vista grafico si raggiunge a malapena la sufficienza. Colpa anche di una fisica davvero "rigida", soprattutto in curva, che non riproduce certo al meglio le movenze dei corridori. I quali, pur avendo licenza ufficiali, presentano volti e corporature pressoché identiche. Le ambientazioni sono discrete e si salva giusto la visuale in prima persona, capace di regalare qualche emozione in più quando si prende velocità o ci si impegna in una scalata impegnativa. Insomma, non aspettatevi effetti speciali, ma un gioco fatto di ruvida sostanza e buoni contenuti. Che, almeno fino a quando non riprenderanno le gare vere, non è poi così male.