Equitazione, anche Giroud alle prime gare dell'Europeo di salto ostacoli

Dal Meazza all'Ippodromo Snai San Siro, il passo è davvero breve. Per conferme chiedere a Olivier Giroud. L'attaccante del Milan, quattro gol nelle prime tre giornate del campionato di calcio, è abituato a entusiasmare i tifosi rossoneri nello stadio di Milano e venerdì pomeriggio si è spostato di 400 metri per non perdersi la giornata inaugurale degli “Italia. Open to Meraviglia – Fei Jumping European Championship Milano 2023”. Dopo la cerimonia di apertura, alle 13.15 le gare dell'Europeo di Salto Ostacoli - giunto alla 37esima edizione - hanno ufficialmente preso il via e l'ex bomber di Arsenal e Chelsea ha puntualmente preso posto con la sua famiglia nella Corporate Area del Teatro del Cavallo. Occhiali da sole e camicia, Giroud era infatti accompagnato dalla moglie Jennifer e dai quattro figli Aria, Evan, Jade e Aaron Giroud. Ha seguito con attenzione le evoluzioni di amazzoni e cavalieri e ha fatto il tifo per la sua Francia, una delle 24 nazioni in gara. Una giornata di relax, divertimento ed evasione.