EA7 World Legends Padel Tour: Toni e Ceccarelli conquistano Amsterdam

Con una mano all’orecchio e una sulla racchetta. L’esultanza ce l’avevano già, adesso la possono sfoggiare in coppia: Luca Toni, campione del mondo 2006, e Luca Ceccarelli (57 presenze in Serie A con il Cesena) hanno vinto la sesta tappa del EA7 World Legends Padel Tour battendo in finale uno dei tanti tandem olandesi in gara, quello formato dall’ex-allenatore dell’Inter Frank De Boer e da Orlando Trustfull, ex-centrocampista del Feyenoord.