EA7 World Legends Padel Tour: a Londra vincono Bent e Gayle, Sheva ko in finale
In Inghilterra, due vincitori inglesi, l’ex-rossonero ko al fotofinish insieme a John terry, la leggenda del Chelsea
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A Londra, sui campi di Padel Hub, nella terza tappa di EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR 2026, circuito di padel riservato alle Legends dello sport il cui presidente è Alessandro Moggi, hanno trionfato Darren Bent, ex attaccante di Tottenham (con cui ha vinto la Coppa di Lega), Sunderland, Aston Villa e della Nazionale inglese, e Dwight Gayle, ex attaccante di Newcastle e Crystal Palace. 9-3 il risultato finale.
Il loro successo è stato consacrato dalla vittoria in finale contro la coppia più attesa dalle centinaia di tifosi presenti, quella formata dal Pallone d’Oro Andriy Shevchenko e dal mito inglese John Terry, storico capitano del Chelsea, dell’Inghilterra, un difensore che ha scritto in maniera indelebile il proprio nome nella storia del calcio.
“Sono stati due giorni incredibili – ha dichiarato Terry alla fine del torneo – e ancora una volta gli organizzatori si sono superati. Andriy è stato un compagno di partite perfetto, ma dall’altra parte del campo, in finale, abbiamo incontrato una coppia che ha meritato di vincere. Questi sono tornei che fanno bene a noi ex calciatori, perché ci divertiamo e ci aiutano ad allenare la competitività, che non passa mai…”.
Bent e Gayle, grazie al successo londinese, si sono qualificati alle Finals di EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR, in programma il prossimo novembre a Dubai, raggiungendo nella lista degli iscritti i vincitori delle tappe di Milano e New York: Ivan Rakitic, Vincent Candela, Luca Toni, Luca Ceccarelli.
La partita in assoluto più combattuta è stata la semifinale fra Terry e Shevchenko da una parte e Roberto Di Matteo (Campione d’Europa sulla panchina del Chelsea) e Jimmy Floyd Hasselbaink (due volte miglior marcatore della Premier League con Leeds e Chelsea) dall’altra: 9-8 il finale per i primi, dopo oltre un’ora di gioco.
Al via del torneo londinese tante altre stelle, compresi Carlo Cudicini e Peter Cech, che hanno costruito due grandi carriere in porta. Cech, con Chelsea e Arsenal, ha vinto in totale 18 trofei.
La prossima tappa dell’EA7 WORLD LEGENDS PADEL TOUR sarà in programma a Istanbul, in Turchia, il 6 e 7 giugno.
LONDON OPEN, RISULTATI
Girone di qualificazione
Terry-Shevchenko vs Morris-O’Hara 9-3
Morris-O’Hara vs Le Saux-Sidwell 9-5
Gayle-Bent vs Cudicini-Cech 9-1
Terry-Shevchenko vs Le Saux-Sidwell 9-0
Hasselbaink-Di Matteo vs Cudicini-Cech 9-7
Gayle-Bent vs Hasselbaink-Di Matteo 9-5
Semifinali
Terry-Shevchenko vs Hasselbaink-Di Matteo 9-8
Gayle-Bent vs Cudicini Cech*** 9-2
Finale
Gayle-Bent vs Terry-Shevchenko 9-3
***Cudicini-Cech ripescati in semifinale, a causa del ritiro di Morris-O’Hara, per l’infortunio di Morris
CALENDARIO 2026
13/14 marzo: Milano – vincitori Vincent Candela e Ivan Rakitic
17/18 aprile: New York – vincitori Luca Toni e Luca Ceccarelli
8/9 maggio: Londra – vincitori Darren Bent e Dwight Gayle
6/7 giugno: Istanbul
11/12 settembre: Roma
25/26 settembre: Amsterdam
16/17 ottobre: Shangai
30/31 ottobre: Hong Kong
28/29 novembre: FINALS DUBAI