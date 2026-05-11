EA7 World Legends Padel Tour: a Londra vincono Bent e Gayle, Sheva ko in finale

“Sono stati due giorni incredibili – ha dichiarato Terry alla fine del torneo – e ancora una volta gli organizzatori si sono superati. Andriy è stato un compagno di partite perfetto, ma dall’altra parte del campo, in finale, abbiamo incontrato una coppia che ha meritato di vincere. Questi sono tornei che fanno bene a noi ex calciatori, perché ci divertiamo e ci aiutano ad allenare la competitività, che non passa mai…”.