E' morta travolta da una valanga la nazionale svizzera di snowboard Sophie Hediger

Sophie Hediger ha ottenuto i suoi primi due podi in Coppa del Mondo durante la stagione 2023/24. Durante la prova generale per i campionati del mondo di St. Moritz è arrivata seconda; vincere una medaglia ai campionati del mondo in casa in Engadina il prossimo marzo era uno dei suoi sogni sportivi. Ne ha ottenuto un altro partecipando ai Giochi Olimpici del 2022 in Cina.