Dal K2 alla Patagonia: la via del CAI per la Giornata Internazionale della Montagna

La montagna occupa più di un quarto delle terre emerse del nostro pianeta e quasi la metà della superficie del nostro Paese: due ottime ragioni da parte del Club Alpino Italiano per festeggiare il mondo delle terre alte con un fitto programma di eventi in occasione della Giornata Internazionale della Montagna, fin dai primi anni del Ventunesimo Secolo appuntamento fisso in agenda nella giornata dell'11 dicembre. Il sodalizio che quest'anno ha celebrato con una spedizione tutta femminile i settant'anni della "prima" assoluta (e italiana) del K2 chiude il 2024 in bellezza lanciando il progetto "Eagle Team Patagonia" che vedrà sei giovani alpinisti (quattro ragazzi e due ragazze) guidati dall'ex presidente dei Ragni di Lecco e membro del Club Alpino Accademico Italiano Matteo Della Bordella impegnati in un progetto alpinistico ancora top secret nella regione del Cerro Torre e del Fitz Roy, sulle montagne "alla fine del mondo". La spedizione al via giovedì 30 gennaio 2025 è il tema del docufilm "Linee di vetta -CAI Eagle Team: Il richiamo dell'impossibile" realizzato in collaborazione e... cordata con Mediaset, in onda nella serata di mercoledì 11 dicembre sul canale Focus alle 21.20, con un secondo passaggio alle 23.30, dopo la riproposizione dell'altro docufilm "K2 La gloria e il segreto" andato in onda la scorsa estate in occasione appunto della prima salita assoluta (e dei suoi retroscena) della seconda vetta del pianeta da parte della spedizione italiana del 1954.