Da Aubameyang a Leclerc, il messaggio degli sportivi: "Insieme vinceremo"

"Non possiamo fallire la partita della nostra vita, insieme vinceremo". È questo il messaggio di speranza inviato da diverse personalità del mondo dello sport in occasione della Giornata Internazionale dello Sport per la Pace e lo Sviluppo, promossa dalle Nazioni Unite e particolarmente significativa durante questa crisi. "Contenere la diffusione del virus mostrandoci uniti e responsabili". Lo hanno sottolineato calciatori (Neymar, Aubameyang, Giroud...), piloti di Formula 1 (Bottas, Leclerc), stelle dell'NBA (Batum, Vucevic) e protagonisti di molte alte discipline, dal surf al ciclismo, dal calcio femminile agli sport paralimpici. Tutti insieme, anche a distanza.