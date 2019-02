Nuoto, le prime parole di Manuel Bortuzzo: "Grazie a tutti, tornerò più forte di prima"

08/02/2019

"Ciao a tutti ragazzi, qui è Manuel che vi parla. Come potete sentire dalla voce sto bene, non mi aspettavo tutta questa calorosità da parte vostra, veramente mi avete fatto emozionare tutti e se potessi vi abbraccerei uno a uno tutti quanti. Io adesso vado avanti per la mia strada e vedrete che tornerò più forte di prima. A presto, grazie a tutti quanti ragazzi, un abbraccio". Sono queste le prime parole di Manuel Bortuzzo, che ha registrato un audio pubblicato sul sito della Federnuoto per ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questo periodo così difficile e dare un aggiornamento sulle proprie condizioni di salute. "Io sto bene" ha detto il giovane nato a Trieste e cresciuto a Treviso, per cui ormai il momento dello scioglimento della prognosi dovrebbe essere vicino.