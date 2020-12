Conto alla rovescia per La Grande Course, la “casa” dello scialpinismo: lo spettacolo è assicurato!  

SCIALPINISMO

di

STEFANO GATTI

Si riparte! Sono tante le novità del calendario de “La Grande Course”, il circuito che riunisce le competizioni scialpinistiche più ricche di tradizione dell’arco alpino e della Cordigliera pirenaica. Dopo l’annullamento della quarta edizione a causa della pandemia, la prima parte di LGC 2021-2022 prevede un tris di gare di assoluto prestigio tra Italia e Francia, all’insegna di Pierra Menta, Adamello Ski Raid e Trofeo Mezzalama. Professionisti ed amatori pronti alla nuova sfida alle alte quote.

Sei grandi classiche dello scialpinismo nello spazio temporale di tredici mesi e mezzo: dal secondo fine settimana del mese di marzo del prossimo anno alla fine di aprile del 2022: è il menu… “Grande Course” che attende i campioni dello scialpinismo ma anche gli amatori più preparati e ambiziosi. La sfida è quella proposta appunto dagli appuntamenti tecnicamente più impegnativi, ricchi di tradizione e fascino di una specialità che inverno dopo inverno (ma anche primavera dopo primavera) raccoglie un numero crescente di appassionati ed anche praticanti. E che potrebbe conoscere un vero e proprio boom in questi tempi all'insegna del distanziamento sociale, data la sua componente “selvaggia” ed incontaminata.

Si parte intanto dall'ultimo scorcio dell’inverno che sta iniziando e dalla primavera seguente. Prima tappa sulle Alpi della Savoia (Francia) con la Pierra Menta (10-14 marzo 2021), seguita dal doppio appuntamento sulle nevi italiane: Adamello Ski Raid sabato 10 aprile 2021 e Trofeo Mezzalama due settimane più tardi: sabato 24 aprile. Alla guida del direttivo LGC non ci sarà più il "mitico" Adriano Favre, al quale è subentrato nel ruolo di presidente lo svizzero Grégoire Jirillo, da sempre membro del direttivo stesso e parte attiva del comitato organizzatore della mitica Patrouille des Glaciers. Questa la sua dichiarazione programmatica:

“Sono onorato di rivestire questo importante incarico e consapevole che non sarà facile. Fortunatamente potrò avvalermi del supporto di chi mi ha preceduto e di uno staff di comprovata esperienza. Insieme lavoreremo per tenere alto il nome di un circuito che è sinonimo di grande tradizione, prestigio e innovazione. La Grande Course incarna i valori dello scialpinismo e segna le linee guida al movimento. Il mio obiettivo è proseguire su questa strada, per provare ad avvicinare sempre più gente a questo spettacolare sport. Da quest’anno assegneremo il primo titolo mondiale ISMF-LGC Long Distance per squadre. Ma questa non è l’unica novità. Abbiamo l’onore di annunciare un'importante partnership con diverse gare che, affiliandosi a La Grande Course, non solo intraprenderanno un importante processo di crescita, ma contribuiranno in maniera concreta alla formazione alpinistica degli atleti, fornendo loro il bagaglio tecnico necessario per correre le grandi classiche. Anzi, addirittura garantiranno ai finisher una sorta di wild card per un accesso diretto alle iscrizioni”.

Riflettori puntati da subito su Pierra Menta, Adamello Ski Raid e Trofeo Mezzalama: la preparazione è già iniziata. Poi toccherà... confermare le proprie ambizioni e casomai riposizionarle per la… fase due del circuito: tra marzo ed aprile 2022 sono già in calendario altri tre appuntamenti di prestigio assoluto: Altitoy Ternua sui Pirenei, Tour du Rutor in Valle d’Aosta (tra Valgrisenche ed il Vallone di La Thuile) e la già citata Patrouille des Glaciers in Svizzera. La montagna invernale insomma attende i suoi amanti più esperti e consapevoli. La voglia di gareggiare e di mettersi alla prova farà il resto!