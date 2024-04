Vingegaard operato alla clavicola: sempre più complicata la presenza al Tour de France

CICLISMO

Il danese del Team Visma | Lease a Bike è sottoposto all'intervento dopo l'incidente al Giro dei Paesi Baschi

Ciclismo: maxi-caduta ai Paesi Baschi, a terra Vingegaard, Roglic ed Evenepoel















































© ipp 1 di 25 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Nuova operazione per Jonas Vingegaard dopo il terribile incidente patito al Giro dei Paesi Baschi. Il danese del Team Visma | Lease a Bike è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura alla clavicola, uno dei problemi incontrati insieme alla rottura di alcune costole, una contusione polmonare e un pneumotorace.

"Jonas ha subito un'operazione alla clavicola perfettamente riuscita. Ora trascorrerà le prossime settimane a riprendersi - ha spiegato il team -. Non è ancora chiaro quanto tempo ci vorrà per il suo recupero. Sta bene ed esprime la sua gratitudine a tutti per le belle parole spese negli ultimi giorni".

Nessuna conferma invece in merito alle indiscrezioni rilasciate da Marca nelle scorse ore in cui si parlava di un'operazione al polmone per risolvere i problemi respiratori così come il suo trasferimento in terapia intensiva. In attesa di avere notizie sul suo recupero, difficilmente Jonas Vingegaard prenderà parte al Tour de France.

