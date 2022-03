Trek porta in Italia Electra, la bicicletta del buon umore

NEW ENTRY

Design, eleganza e comfort ma anche benessere e divertimento

La statunitense Trek, tra i leader della bike industry mondiale, annuncia l’arrivo in Italia di Electra e della sua famiglia allargata di e-bike e biciclette da città. Con sede principale nella California meridionale, Electra Bikes sta conquistando i cuori di tutto il mondo esportando non solo un brand di altissima qualità e attento al design ma anche un concetto fondamentale: muoversi è un toccasana per l’ambiente e per il corpo e farlo con il sorriso una vera e propria rivoluzione! Con il suo motto #ridensmile Electra sbarca quindi in Italia con una gamma completa, di biciclette tradizionali ed elettriche all’insegna del confort e della personalizzazione. Sono molto felice di avere ufficialmente Electra in Italia - esordisce Davide Brambilla Country Manager TREK/Electra. Electra è una realtà nel mercato americano, leader nella categoria delle comfort bike da diverso tempo e, dal 2014, componente della famiglia Trek.

“È un brand dalle caratteristiche uniche – continua Brambilla- da una parte il mood californiano con le sue bici cruiser a manubrio largo e, dall’altra, modelli classici dal fascino intramontabile. Con queste bici andiamo a soddisfare quella clientela più attenta ad un prodotto dal design ricercato, di elevata qualità e che si differenzi dalla massa anche grazie all’ampia possibilità di personalizzazione.” A partire da febbraio 2022 le biciclette “che fanno sorridere” sono disponibili in Italia presso rivenditori selezionati Trek e presso una selezione dei migliori dealer d’Italia. Sono stati due anni incredibili per il mondo della bicicletta con oltre 2 milioni di pezzi venduti nel 2020 tra cui si registra un numero record per le e-bike con 280 mila unità pari a un +44% sul 2019 (dati Ancma).

Andare in bicicletta è veramente un’ attività per tutti e l’obiettivo di Electra è quello di apportare immensi vantaggi sotto diversi punti di vista: pedalare, infatti, crea benefici sia alla salute fisica che a quella mentale, riduce i livelli di stress, migliora la produttività e la creatività. Esercizio fisico, aria fresca e divertimento sono gratuiti e, grazie alla pedalata assistita si riescono a coprire maggiori distanze! Informazioni su Electra Con sede principale nella California meridionale, Electra Bicycle Company è impegnata nella realizzazione di biciclette per il tempo libero di tutti. Questo marchio di biciclette leader negli Stati Uniti sta rapidamente conquistando i cuori di tutto il mondo grazie alle biciclette più belle e comode ad oggi presenti sul mercato.