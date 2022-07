Tour de France 2022: Van Aert fenomeno a Calais, prende la quarta tappa e rafforza la maglia gialla

TOUR DE FRANCE

Il belga firma un’azione da campione nei chilometri finali ed è sempre più leader della classifica generale

È subito il Tour de France di Wout Van Aert: il corridore belga, già leader della classifica generale, fa il fenomeno nella quarta tappa da Dunkerque a Calais e rafforza ancora di più la maglia gialla. Il campione della Jumbo-Visma è protagonista di un’azione straordinaria nei chilometri finali e la frazione, con ben sei gran premi della montagna, è sua col tempo di 4h 01’ 37’’. Domani quinta tappa, 157 chilometri con partenza da Lille. © Getty Images

Dopo la parentesi in Danimarca, l’edizione 2022 del Tour de France sbarca finalmente su territorio transalpino nella quarta tappa da Dunkerque e Calais. Nei 171,5 chilometri con ben sei gran premi della montagna, a trionfare è Wout Van Aert della Jumbo-Visma, che tiene così ancora più salda la maglia gialla sulle sue spalle. Pronti via e sono Anthony Perez della Cofidis e Magnus Cort della EF Education-EasyPost a scappare per primi: l’azione dei due corridori dura per gran parte della frazione, il danese Cort è scatenato nelle salite in questo Tour de France e domina tutte le pendenze anche in questa tappa prenotando la maglia a pois, mentre il francese Perez resta in scia. Il gruppo intanto osserva guardingo la fuga dei due battistrada. Il distacco tra Cort e Perez e gli inseguitori si assottiglia, a 40 chilometri dal traguardo Cort decelera e si fa riprendere dal plotone mentre Perez non molla e a questo punto prova la fuga solitaria: il gruppo rosicchia qualche secondo, a 25 chilometri dal traguardo il distacco è meno di un minuto, appena 30 secondi quando mancano 10 chilometri. Perez sente la pressione, c’è l’ultima salita da affrontare, e qui esce un fenomenale Van Aert: accelerata incredibile della maglia gialla che brucia tutti, supera Perez, e va a dominare da solo gli ultimi chilometri. Un’azione da vero campione per il belga, che rafforza la leadership della classifica generale e manda un messaggio chiaro agli avversari: il Tour de France 2022 va già verso la sua direzione. Domani quinta tappa, 157 chilometri da Lille ad Arenberg Port du Hainaut.