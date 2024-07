19A TAPPA

Tour de France, 19a tappa: Pogacar fa il vuoto a Isola 2000 e cala il poker

Il fuoriclasse sloveno si è imposto per la quarta volta in questa corsa, staccando tutti i rivali e ipotecando la Maglia Gialla. Vingegaard molla ma francobolla Evenepoel per il secondo posto

