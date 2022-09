Panico al "Tour de La Paz": mucca attacca i ciclisti

© Da video

Attimi di panico durante il "Tour de La Paz", in Bolivia. Una mucca "impazzita" ha provocato l'interruzione della corsa ciclistica costringendo gli organizzatori a fermare la gara e a intervenire per evitare che la situazione sfuggisse di mano. Dopo essersi piazzato al centro della carreggiata, l'animale si è scagliato contro gli atleti in bicicletta e contro i mezzi al seguito della gara obbligando i presenti ad allontanarsi dal luogo e a tornare indietro.