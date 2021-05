Nibali, recupero lampo: sabato sarà al via del Giro d'Italia

Vincenzo Nibali sarà regolarmente al via del Giro d'Italia, che scatterà sabato da Torino e si chiuderà il 30 maggio a Milano. A sciogliere gli ultimi dubbi è stato il suo team, la Trek-Segafredo, attraverso i social. Un recupero lampo quello del campione siciliano, che era caduto il 14 aprile scorso in allenamento procurandosi la frattura del radio della mano destra con conseguente intervento chirurgico e l'applicazione di una placca e la successiva fisioterapia. "Farò l'impossibile per essere al Giro", aveva detto lo 'Squalo' subito dopo l'incidente. Missione compiuta.