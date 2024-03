Jonathan Milan vince la 4a tappa della Tirreno-Adriatico e balza al comando della classifica generale

CICLISMO

Il friulano della Lidl-Trek ha preceduto il belga Jasper Philipsen e l'australiano Corbin John Strong

© lapresse L'Italia può finalmente festeggiare alla Tirreno-Adriatico e può farlo grazie a Jonathan Milan che ha conquistato la quarta tappa riportando il tricolore sul gradino più alto in una tappa in linea cinque anni dopo Elia Viviani. Il friulano della Lidl-Trek ha dovuto sudarsela complice il tentativo di fuga portato avanti dal norvegese Jonas Abrahamsen che ha provato a tenere duro sin sul traguardo subendo però la rimonta del giovane tricolore che è balzato anche al comando della classifica generale.

Frazione dall'esito incerto complice il tentativo di fuga partito poco dopo il via di Arrone che ha visto protagonisti Lorenzo Quartucci (Team Corratec - Vini Fantini), Davide Bais e Mirco Maestri (Team Polti Kometa), Alexander Kamp (Tudor Pro Cycling Team), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) e Alex Tolio (VF Group - Bardiani CSF - Faizanè), capaci di guadagnare un vantaggio massimo di cinque minuti e mezzo. Il plotoncino si è progressivamente assottigliato con Kamp, Abrahamsen e Maestri in grado di rimanere al comando anche all'ingresso del circuito di Giuliano con l'emiliano che è rimasto a lungo maglia azzurra virtuale, mentre il leader della classifica generale Juan Ayuso (UAE Team Emirates) era costretto a inseguire il gruppo principale per via di una foratura patita ai -28 chilometri dall'arrivo.

I battistrada hanno provato a sfruttare le strade tortuose delle colline abruzzesi, tuttavia sono stati costretti a rialzarsi in vista in vista degli ultimi mille metri dove il percorso ha ripreso a salire e il plotone guidato dagli atleti dell'Ineos-Grenadirers e dell'Intermarchè-Wanty, costretti a far gli straordinari per chiudere su Abrahamsen che ha cercato in ogni modo di non farsi riprendere fino alla fine.

A lanciarsi nel migliore dei modi è stato Jonathan Milan che ha resistito negli ultimissimi metri superando Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e balzando così al comando della classifica generale davanti a Ayuso. Terza piazza per l'australiano Corbin John Strong (Israel-Premier Tech) che ha scalzato dal gradino più basso del podio l'eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), mentre in chiave tricolore va segnalato il decimo posto di Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious). A guidare la graduatoria vi è ora Milan che precede di quattro secondi Juan Ayuso e di 18 Kevin Vauquelin (Arkéa - B&B Hotels), mentre Tiberi risalire al quarto posto davanti al danese Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).