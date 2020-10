Giro d’Italia: la prima volata premia Demare, 3° Ballerini. Almeida sempre in rosa

GIRO D'ITALIA

La prima volata di gruppo del Giro d’Italia 2020 premia Arnaud Demare, abile a battere al colpo di reni Sagan e Ballerini sul traguardo di Villafranca Tirrena, arrivo della quarta frazione di 140 chilometri percorsa dal gruppo ad andatura altissima. Conserva la maglia rosa Joao Almeida che fortifica il primato su Jonathan Caicedo conquistando due secondi di abbuono al traguardo volante di Barcellona Pozzo di Gotto. Geraint Thomas si è ritirato dopo la caduta di ieri.

È uno sprint spettacolare quello che decide la quarta tappa del Giro d’Italia 2020 con arrivo a Villafranca Tirrena dove, dopo lunghi istanti, è il fotofinish a decretare il successo di Arnaud Demare su Peter Sagan e Davide Ballerini. Il campione francese concretizza così l’ottimo lavoro fatto dalla sua Groupama-FDJ nella seconda parte della tappa in cui la formazione transalpina, assieme alla Bora Hansgrohe dello slovacco (nuova maglia ciclamino), prima va a riprendere i fuggitivi di giornata (ultimo ad arrendersi un tenace Simon Pellaud) e poi lancia con successo la volata del ventinovenne di Beauvais, alla prima vittoria nel World Tour quest’anno. Gli italiani si consolano andando ad occupare con Ballerini, Vendrame, Viviani, Oldani e Cimolai tutte le posizioni dell’ordine d’arrivo dalla terza alla settima. Resta in maglia rosa il portoghese Joao Almeida che, grazie ai due secondi di abbuono ottenuti nel finale al traguardo volante di Barcellona Pozzo di Gotto, distanzia Caicedo in classifica generale e domani ripartirà dalla Calabria vestendo il simbolo del primato.

GERAINT THOMAS SI RITIRA

La caduta di ieri ha avuto conseguenze assai gravi per Geraint Thomas: il gallese, che è comunque riuscito ad arrivare al traguardo sull'Etna, ha rimediato la frattura del bacino. La diagnosi nell'ospedale di Catania è stata impietosa per il vincitore del Tour de France 2018, per il quale la stagione può essere considera conclusa. Malgrado la brutta caduta, dopo essere stato medicato, ieri Geraint Thomas era riuscito ad arrivare al traguardo, sia pure con un ritardo di 12'19" dal vincitore Caicedo.