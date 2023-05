GIRO D'ITALIA

Il tedesco è primo nella mini-volata dopo la fuga, mentre il francese del team Groupama-Fdj è il nuovo leader della classifica generale

© Getty Images Nella quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2023, da Sierre a Cassano Magnago, trionfa Nico Denz della Bora-Hansgrohe. Il tedesco batte in volata Derek Gee, della Israel-Premier Tech. Altra vittoria della fuga in questa corsa rosa, con il gruppo attardato di oltre 20 minuti. Cambia anche la leadership della classifica generale: Bruno Armirail della Groupama-Fdj è la nuova maglia rosa, con Geraint Thomas che lascia la testa della classifica.

Secondo successo in questo Giro d’Italia per Nico Denz. Il tedesco della Bora-Hansgrohe batte in volata Derek Gee, della Israel-Premier Tech, nella 14a tappa (Sierre-Cassano Magnago) della corsa rosa 2023. Fin dal principio si comprende l’andamento della tappa: dopo pochi chilometri sono ben 29 i corridori che si staccano e prendono il largo. Tra questi il solito Davide Bais della Eolo-Kometa, che riesce a transitare per primo al Gran Premio della Montagna di Passo del Sempione: l’italiano si prende così la leadership della classifica Gpm (maglia azzurra), superando in vetta Pinot. Il gruppo lascia completamente andare i 29 fuggitivi, sotto la pioggia battente di Passo del Sempione.

A poco più di 60km dal traguardo iniziano gli attacchi interni alla fuga, con alcuni corridori che provano a staccarsi. L’affondo più significativo è quello del terzetto composto da Stefano Oldani (Alpecin-Deceuninck), Davide Ballerini (Soudal-QuickStep) e Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty), a cui si aggiunge Toms Skujins (Trek-Segafredo). I quattro davanti riescono ad avere quasi un minuto di vantaggio sugli altri fuggitivi, ma vengono clamorosamente ripresi a poco meno di 1km dalla fine. Bettiol fa partire la volata finale, ma a trionfare è Denz, che beffa Gee al fotofinish. Cambia anche la leadership della classifica generale, con Bruno Armirail della Groupama-Fdj che strappa la maglia rosa a Geraint Thomas, attardato ora di 1’50’’.