Giro d'Italia: Prodhomme conquista la diciannovesima tappa, Del Toro rafforza la maglia rosa

In grado di guadagnare un vantaggio massimo di tre minuti sul gruppo maglia rosa, i battistrada si sono pian piano divisi sul Col Saint-Pantalèon rimanendo davanti soltanto in quattro con Tiberi, Prodhomme, Verona e Arrieta che hanno lasciato sul posto i colleghi. Sul Col de Joux Prodhomme è partito più volte sino a staccare gli avversari e volando così alla vittoria in solitaria.