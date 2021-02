Giro 2021: si parte da Torino con una cronometro di 9 km

CICLISMO

Sarà la città di Torino la sede della Grande Partenza del Giro d’Italia 2021. La prima frazione, che si terrà l'8 maggio, sarà una cronometro individuale di 9 chilometri per le vie del capoluogo piemontese. E' la terza volta nella storia che la corsa più amata dagli italiani prende il via da Torino: la prima volta nel 1961 – centenario dell’Unità d’Italia - e 2011, in occasione del 150esimo Anniversario dell’Unità d’Italia. lapresse

In Piemonte si correranno anche la seconda tappa (adatta ai velocisti da Stupinigi a Novara di 173 chilometri) e la terza tappa (da Biella a Canale dopo 187 km, percorso mosso adatto ai finisseur). La Regione sarà interessata ancora nella parte finale del Giro. Infatti la 19a tappa vedrà l’arrivo in salita sull’Alpe di Mera in Valsesia e il giorno seguente la partenza da Verbania.

“Nel 160esimo anniversario dell’Unità d’Italia non potevamo che scegliere il Piemonte e Torino, prima capitale italiana, per la Grande Partenza del Giro 104” è stato il commento di Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rcs Sport .