Ciclismo, Nibali rinuncia ai Mondiali: "Non sono al top"

"La maglia azzurra per me è sacra e va rispettata. Non sono al top e non è giusto che porti via il posto a qualche compagno". Vincenzo Nibali spiega in questo modo la sua rinuncia ai Mondiali su strada in programma l'ultima domenica di settembre nello Yorkshire, in Inghilterra. Partenza da Leeds e arrivo ad Harrogate, su un percorso lungo 285 chilometri, ma non per lo Squalo. Tra i pre-convocati, il ct degli azzurri Davide Cassani aveva inserito anche Nibali, che invece ha deciso di dare forfait, sia perché non si sente in forma e sia perché il percorso non è adatto alle sue caratteristiche.