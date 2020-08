Ciclismo, nessuna frattura alla mano sinistra per Vincenzo Nibali

Buone notizie per Vincenzo NIbali. Gli esami, radiografia e risonanza magnetica, alla mano sinistra e al polso ai quali è stato sottoposto il campione siciliano, caduto sabato nel corso della Strade Bianche "non hanno evidenziato fratture". Lo comunica la Trek-Segafredo, squadra del messinese. Resta un trauma contusivo che, comunque, non cambierà il programma di gare del ciclista, che lunedì sarà regolarmente al via del Trittico Regione Lombardia.