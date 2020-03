Ciclismo: Giro, Tour e Vuelta in un'unica corsa? Sui social è già #3GTn1

CICLISMO POST CORONAVIRUS

Una maxicorsa che riunisca Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna. L'idea del Gran Tour circolata sui social tra gli appassionati di ciclismo ha trovato un grande sostenitore in Matteo Trentin, "Si inizia da Roma, passando poi per Madrid e arrivando a Parigi. Un ottimo modo per riunire tutte le persone con una gara ciclistica dopo questo momento orribile!", ha scritto sui social l'ex campione europeo e vicecampione del mondo.

Un progetto difficilmente realizzabile per questioni organizzative, coinvolgendo realtà con interessi diversi. Ma decisamente affascinante (ecco già attivo l'hashtag #3GTn1), che risolverebbe il problema di trovare il tempo per recuperare tutte e tre le corse a tappe entro l'anno. L'idea iniziale - come riferisce 'La Stampa' - prevederebbe 30 tappe da Roma a Parigi via Madrid con quattro giorni di riposo, sette corridori per squadra con la possibilità di tre cambi nelle tappe di cui quattro a fare la classifica. Non solo; c'è chi, in questo Gran Tour, includerebbe anche Milano-Sanremo ​​​​​​, Parigi-Roubaix, Giro delle Fiandre e Liegi-Bastogne-Liegi, arrivando così fino in Belgio. Solo fantaciclismo?