Ciclismo: Dumoulin spiazza tutti, lascia le corse

UFFICIALE

Tom Dumoulin lascia il ciclismo, almeno per il momento. Lo ha annunciato la sua squadra, il team Jumbo-Visma. Il corridore olandese, vincitore del Giro d'Italia 2017, ha deciso, in accordo con la squadra, di prendersi un congedo non retribuito per un periodo di tempo indeterminato.

"Ho preso la decisione ieri - ha raccontato in un video - La squadra mi sostiene, mi sento bene. E' come se mi fossi tolto dalle spalle uno zaino di 100 kg. Mi sono svegliato felice, finalmente ho deciso di prendermi del tempo per me stesso. Credo che questo dica tutto". Dumoulin è esploso nel 2015, durante la Vuelta di Spagna vinta da Fabio Aru. Nel 2017 ha trionfato al Giro d'Italia, mentre l'anno successivo si è misurato con la doppia sfida Giro-Tour, chiudendo entrambi al secondo posto.